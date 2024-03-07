«Гламурный подонок»: Павлу Воле — 45

Павел Воля родился в Пензе 14 марта 1979 года. Говорил, что они с сестрой происходят из «обычной простой семьи»: родители комика работали на заводе, мать, в том числе, уборщицей.

«Мы всегда жили, относительно всех остальных, в достатке. Мой папа всегда был трезвый <...> Я все свое детство чувствовал, что очень любим, что у нас семья <…> У нас с отцом было много разговоров. Отец дал мне точные и четкие советы, которыми я пользуюсь до сих пор», — вспоминал Воля.

В 2001 году окончил педагогический университет в Пензе как учитель русского языка и литературы. Успешно играл в КВН, был капитаном команды. Работал диджеем на «Русском радио в Пензе» под псевдонимом Павел Добровольский. После учебы уехал покорять Москву.

Сперва ему настолько не хватало денег, что юморист даже предпочитал не пользоваться метро, а ходить пешком. «Мои ноги бесплатные, у меня вот столько времени. Идем!», — описывал он.

В столице Воля продолжил работу на радио. Затем познакомился с создателями Comedy Club и попал в проект. Для шоу Воля придумал амплуа «гламурный подонок» и псевдоним «Снежок». В итоге он стал очень популярен как юморист, снимался в рекламе, пробовал выпускать свои песни.

«Есть один критерий: люди смеются — все хорошо; не смеются — ты не нашел, что им сказать», — подчеркивал Воля.

В апреле прошлого году запустил на ТНТ собственное «Шоу Воли». Женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой, у них двое детей.