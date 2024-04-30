На Западе признали, что потолок цен на российскую нефть не работает

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев направила в британский парламент письмо, в котором указала на неэффективность санкций «Большой семерки» в отношении поставок российской нефти. В частности речь идет о ценовом потолке. Об этом пишет The Maritime Executive.

Установление лимита цен на энергоносители из РФ лишь привело к возникновению параллельной танкерной отрасли. Отследить, что происходит с поставками, осуществляемыми «теневым флотом», практически невозможно, отмечается в документе.

В Международную группу входит 12 самых авторитетных страховщиков мира, покрывающих около 87% всего океанского торгового тоннажа. На ее членов распространяется потолок цен G7. С тех пор, как он был введен, 800 танкеров перестали пользоваться услугами группы.

До этого в МВФ сообщили, что Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на санкции.

Ранее Индия одобрила четырех российских страховщиков для покрытия морских грузов.