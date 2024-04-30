Иностранный футболист рассказал, почему уехал из России после начала СВО

Бывший футболист московского «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал на YouTube-канале Владимира Колоса, что уехал из России после начала СВО из-за того, что ему было очень тяжело.

«Я устал, мозги устали. После начала СВО все поменялось, очень многое. Я не мог смотреть телевизор — мне было тяжело. Моей семье было тяжело попасть на родину. Все очень дорого», — сказал Нобоа.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа назвал президента «Сочи» вторым папой.