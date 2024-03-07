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Триумф «Оппенгеймера» и первая награда Украины: как прошла церемония «Оскар»

Режиссер Кристофер Нолан получил свой первый «Оскар» за драму «Оппенгеймер»

В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония премии «Оскар». «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни — младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Свою победу он посвятил всем, кто борется за мир.

Лучшей актрисой в этом году признана Эмма Стоун, сыгравшая в черной комедии «Бедные-несчастные». Картина также забрала статуэтки за лучший дизайн костюмов, лучшие грим и прически и лучшее художественное оформление. Два «Оскара» получила картина «Зона интересов» — она стала лучшим фильмом на иностранном языке, а еще получила награду за лучший звук.

Другие важные номинации: лучший документальный полнометражный фильм — «20 дней в Мариуполе» (первый «Оскар» в истории Украины), лучший анимационный полнометражный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения», лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво». Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за картину «Оставленные». А номинированная на восемь категорий «Барби» получила премию только за лучшую песню в исполнении Билли Айлиш. Кадры с главной кинопремии года — в галерее «Газеты.Ru».

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