Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутске началась сильная песчаная буря

Shot: в Иркутске началась сильная песчаная буря с порывами ветра до 28 м/с

В Иркутске началась сильная песчаная буря с порывами до 28 м/с. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что из-за сильного ветра по городу начали летать профлисты и крыши остановок. В ряде районов города перестал работать свет.

По данным МЧС, такая ситуация сохраняется во всем регионе, при этом в Ангарске скорость порывов ветра достигает 23-28 м/с, в Жигалово — 23 м/с, в Черемхово — 24-28 м/с, в Иркутске — 20 м/с.

В этой ситуации гражданам советуют не выходить из зданий, закрыть окна, убрать вещи с балкона, чтобы они не выпали при сильных порывах ветра, и особенно внимательно следить за детьми. Особенно важным при этом называют отказ от поджога сухой травы.

До этого ученые предупредили, что пыльные бури могут стать причиной внезапных аллергий, поскольку они способны переносить грибки и бактерии на тысячи километров.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами