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Певица Севиль рассказала о первом заработке

Певица Севиль сообщила, что в школьные годы работала официанткой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с «Пятым каналом», что работала еще в школьные годы.

По словам Велиевой, в школе она работала официанткой у своего дяди. Первую свою зарплату певица потратила на пальто матери и помаду себе.

«И деньги закончились», — рассказала артистка.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

В июле 2023 года Велиева призналась, что ее травили в школе по национальному признаку. Однако к артистке перестали приставать после того, как она начала заниматься каратэ.

В том же месяце Велиева рассказала, что ее задели слова Леонида Агутина об отсутствии музыкального образования. Артистка объяснила, что тогда считала отсутствие у нее музыкального образования «ахиллесовой пятой» и недочетом. Однако во время работы над своим «сознанием и мировоззрением», певица поняла, что это ее плюс.

Ранее Севиль рассказала о возрастном увлечении.

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