В РФС рассказали, сможет ли Карпин работать одновременно в сборной и «Спартаке»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин сможет продолжить работу в национальной сборной, если он возглавит московский «Спартак», передает «РБ Спорт».

«Не призываю Карпина менять место работы и переходить в московский клуб. Но с точки зрения работы в «Спартаке» я не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения», — сказал Дюков.

«Спартак» в предыдущем туре обыграл столичный «Локомотив» со счетом 3:2. Красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

Ранее «Спартаку» предложили позвать Олега Романцева на пост тренера.