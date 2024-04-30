Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили более тысячи новых астероидов в Солнечной системе

A&A: ИИ нашел 1031 неизвестный объект на старых снимках космического телескопа

close
100%
UC Berkeley/SETI Institute

Испанские ученые из Автономного университета Мадрида обнаружили более тысячи ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе, проанализировав архивные фотографии космического телескопа «Хаббл» с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

ИИ просмотрел 37 тыс. снимков «Хаббла», сделанные за 19 лет работы орбитальной обсерватории. Нейросеть выделила 1701 астероид, 1031 из которых оказался новым.

По словам специалистов, большая часть открытых космических камней находится в зоне между Марсом и Юпитером. Хотя эти объекты были обнаружены случайно, большинство из них принадлежит к одной популяции в пределах астероидного пояса.

«Был некоторый намек на то, что эта популяция существовала, но теперь мы это подтверждаем. Это важно для понимания эволюционных моделей нашей Солнечной системы», — сказал ведущий автор исследования, астроном Пабло Гарсиа-Мартин.

Ученые добавили, что их впечатлила эффективность работы ИИ по идентификации астероидов. В дальнейшем команда намерена использовать тот же подход для поиска других космических объектов в имеющихся архивах научных данных.

Ранее астрономы выяснили, что астероид Камоалева с высокой вероятностью представляет собой обломок Луны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами