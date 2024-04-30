Ученые обнаружили более тысячи новых астероидов в Солнечной системе

Испанские ученые из Автономного университета Мадрида обнаружили более тысячи ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе, проанализировав архивные фотографии космического телескопа «Хаббл» с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

ИИ просмотрел 37 тыс. снимков «Хаббла», сделанные за 19 лет работы орбитальной обсерватории. Нейросеть выделила 1701 астероид, 1031 из которых оказался новым.

По словам специалистов, большая часть открытых космических камней находится в зоне между Марсом и Юпитером. Хотя эти объекты были обнаружены случайно, большинство из них принадлежит к одной популяции в пределах астероидного пояса.

«Был некоторый намек на то, что эта популяция существовала, но теперь мы это подтверждаем. Это важно для понимания эволюционных моделей нашей Солнечной системы», — сказал ведущий автор исследования, астроном Пабло Гарсиа-Мартин.

Ученые добавили, что их впечатлила эффективность работы ИИ по идентификации астероидов. В дальнейшем команда намерена использовать тот же подход для поиска других космических объектов в имеющихся архивах научных данных.

Ранее астрономы выяснили, что астероид Камоалева с высокой вероятностью представляет собой обломок Луны.