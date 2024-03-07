«Понимаю, что все прошло». Умерла диктор Светлана Моргунова

Диктор и телеведущая Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет, она умерла через четыре дня после своего дня рождения.

Помощница Моргуновой заявила, что та «умерла дома» и «не болела», а причиной смерти стала остановка сердца. По информации mk.ru, она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а прибывшие врачи скорой не смогли ее спасти. При этом ее подруга Вера Мусатова назвала причиной смерти ведущей оторвавшийся тромб.

С 1961 года Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР, также она прославилась как ведущая новогодней программы «Голубой огонек». Появлялась на экране Моргунова и в качестве ведущей нескольких выпусков музыкальной передачи «Утренняя почта».

В последние годы Моргунова почти не появлялась на телевидении и на публике.

«Скучаю по телевидению, но понимаю, что все прошло и ушло. Я бы ничего не изменила в своей карьере, потому что всегда хотела быть диктором!» – объясняла она в интервью Андрею Малахову год назад.

В 2020-м ведущая пережила тяжелую утрату: от коронавируса скончался ее сын Максим. На этом фоне она столкнулась с обвинениями в алкоголизме, которые решительно отвергала, называя неправдой. Как рассказал «Газете.Ru» диктор Владимир Березин, последние годы жизни Моргунова страдала от деменции.

«Она была всегда в одном состоянии, она уже была в деменции. Она могла обрадоваться, что ты звонишь, а могла поговорить холодно <...> Она в профессии была неповторима, по жизни она была человеком, с которым было счастье дружить, потому что вернее, преданнее друга не было, чем она. Но врагом ее лучше было не иметь, потому что она враг беспощадный», – рассказал Березин.

Дата и место прощания с ведущей пока не известны. По словам ее племянника Ильи Свиридова, похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта.