Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

«Понимаю, что все прошло». Умерла диктор Светлана Моргунова

Диктор Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет

Диктор и телеведущая Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет, она умерла через четыре дня после своего дня рождения.

Помощница Моргуновой заявила, что та «умерла дома» и «не болела», а причиной смерти стала остановка сердца. По информации mk.ru, она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а прибывшие врачи скорой не смогли ее спасти. При этом ее подруга Вера Мусатова назвала причиной смерти ведущей оторвавшийся тромб.

С 1961 года Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР, также она прославилась как ведущая новогодней программы «Голубой огонек». Появлялась на экране Моргунова и в качестве ведущей нескольких выпусков музыкальной передачи «Утренняя почта».

В последние годы Моргунова почти не появлялась на телевидении и на публике.

«Скучаю по телевидению, но понимаю, что все прошло и ушло. Я бы ничего не изменила в своей карьере, потому что всегда хотела быть диктором!» – объясняла она в интервью Андрею Малахову год назад.

В 2020-м ведущая пережила тяжелую утрату: от коронавируса скончался ее сын Максим. На этом фоне она столкнулась с обвинениями в алкоголизме, которые решительно отвергала, называя неправдой. Как рассказал «Газете.Ru» диктор Владимир Березин, последние годы жизни Моргунова страдала от деменции.

«Она была всегда в одном состоянии, она уже была в деменции. Она могла обрадоваться, что ты звонишь, а могла поговорить холодно <...> Она в профессии была неповторима, по жизни она была человеком, с которым было счастье дружить, потому что вернее, преданнее друга не было, чем она. Но врагом ее лучше было не иметь, потому что она враг беспощадный», – рассказал Березин.

Дата и место прощания с ведущей пока не известны. По словам ее племянника Ильи Свиридова, похороны могут пройти на Троекуровском кладбище 12 марта.

Что думаешь?
Картина дня
«Только сине-желтый». На Украине отказались поднимать белый флаг по совету папы Римского
Кулеба заявил, что Украина не поднимет белый флаг в конфликте с Россией
Военная операция на Украине, день 746-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 746-й день
Адмирал подтвердил назначение Моисеева на должность врио главкома ВМФ России
Тренер «Локомотива» объяснил, почему не выпустил Дзюбу в старте на матч с «Сочи»
Байден за сутки заработал $10 млн на предвыборную кампанию
Ребенок пострадал от детонации взрывчатки в ДНР
Президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты
Новости и материалы
Назван фактор, без которого иммунные клетки не могут пройти боевую подготовку
Brain Behav Immun: хороший сон улучшает иммунитет, повышая уровень гормона роста
В Курдистане нашли святилище доисламской богини воды
Врач рассказала, к кому обращаться с утренней скованностью
Ревматолог Гульева: утренняя скованность требует консультации ревматолога
Противозачаточный гель для мужчин оказался способен повышать либидо
USD: гормональный гель для мужчин может повышать либидо, не влияя на тестостерон
Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти
Байден «порвал» с Нетаньяху из-за его решений по Газе
«Они думают, что самые холеные и лучшие»: капитан «Факела» об игроках «Спартака»
Нетаньяху назвал возможный срок завершения операции в секторе Газа
Джон Керри заявил, что украинские военные погибают за ценности США
Абаскаль отреагировал на дело Промеса
Абаскаль отреагировал на вопрос об уходе из клуба
Бывший тренер «Спартака» признался, что готов вернуться в команду
В «Спартаке» объяснили поражение «Факелу» слабыми ударами
В «Факеле» заявили, что игроки выложились на 120% в игре со «Спартаком»
Американский сенатор призвал не доверять США, если они не помогут Украине
Шольц предложил ввести перемирие в Газе на месяц
«Ман Сити» не смог выиграть впервые за четыре последних матча в АПЛ
На Украине хотят удвоить выплаты военнослужащим на передовой 
Все новости
«Солдаты уже на Украине». В НАТО спорят об отправке войск на помощь ВСУ
Глава МИД Польши Сикорский: ряд стран НАТО уже отправили военных на Украину
Джон Керри может вернуться на госслужбу
Пожар или беспилотник? Пулково закрыли на полтора часа
Ограничения в аэропорту Пулково сняты, аэропорт работает в штатном режиме
«Худшее в президентстве»: Макрон впервые ответил на слухи, что его жена — мужчина
Макрон впервые прокомментировал слухи о трансгендерности жены
Долина в триколоре, горловое пение и апсайклинг: как прошла Неделя моды в Москве
В Москве завершилась Неделя моды
«На месте лужайки вырос современный парк»
Как изменились российские города за 20 лет
Московский панденок и тюльпаны от ОМОНа. 11 лучших фото недели
«Сильнее тот, кто смел поднять белый флаг»: чем папа Римский разозлил Украину
Ватикан объяснил, что папа не говорил о капитуляции на Украине
«Мы просто в ужасе»: в московском цирке после шоу умерла 22-летняя артистка
Запашный рассказал, как внезапно умерла артистка его цирка
«Боятся, что передумает»: Киев грубо нарушил дипломатическую этику, назначая Залужного послом
Zn.ua: Киев допустил беспрецедентные нарушения в объявлении Залужного послом
«Громкие заявления отвлекают внимание»: что «безумец» Милей делает с Аргентиной
Политолог Розенталь: Милей отвлекает общество Аргентины от провала своих реформ
«Решайте эти чертовы проблемы!» Вице-канцлер ФРГ раскритиковал США
Вице-канцлер Германии Хабек матом призвал политиков решать проблемы с климатом
Выйдет из НАТО, отдаст России часть Украины: чем Трамп пугает Европу
Telegraph: НАТО следует готовиться к выходу США из альянса в случае победы Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами