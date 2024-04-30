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Украинским чиновникам могут запретить вести Telegram-каналы

Нацсовет Украины предложил запретить чиновникам вести Telegram-каналы

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Depositphotos

Украинским чиновникам и госорганам могут запретить вести Telegram-каналы для оповещения населения. Об этом сообщил украинский телеканал «Еспрессо» со ссылкой на главу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольгу Герасимьюк.

По словам чиновницы, официальные лица Украины не должны присутствовать на этой платформе, несмотря на ее удобство. Она заявила, что мессенджер Telegram будет внесен в список ресурсов, подлежащих регулированию — это позволит его блокировать и штрафовать.

До этого сообщалось, что Украина обсуждает с ЕС введение ограничений для Telegram.

20 апреля депутат Верховной рады Украины Никита Потураев предложил ввести военную цензуру и запретить социальную сеть TikTok и мессенджер Telegram на Украине.

Причиной необходимости таких ограничений он назвал нежелание некоторых социальных сетей, в том числе X, «общаться» с властями Украины и вводить контекстные ограничения. Кроме того, политик раскритиковал Telegram за сотрудничество с ФСБ и публикации, свидетельствующие о насильственных методах мобилизации на Украине.

Ранее минкультуры Украины сообщило, что Telegram восстановил работу ботов ГУР и СБУ.

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