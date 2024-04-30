Ставки по кредитам и вкладам ждут перемены

Согласно прогнозу, Банк России в 2024 году может опустить ключевую ставку до 13% — это, в свою очередь, приведет к удешевлению кредитов и снижению доходности вкладов в стране. Об этом пишет RT cо ссылкой на даныне агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР)

«Мы ожидаем, что по итогам всего года ключевая ставка достигнет 13%. ЦБ начнёт её планомерно опускать уже с июня или июля», — рассказал старший управляющий, директор НКР Александр Проклов.

Если регулятор действительно перейдет к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), то максимальные ставки по вкладам населения с коротким сроком хранения (до 90 дней) к концу года опустятся до 14–15,5% годовых с нынешних 16–18%. При этом средняя ставка по потребкредитам составит 21–27% против 22–28% сейчас, прогнозируют в НКР.

По мнению финансистов, проценты по необеспеченным займам частным лицам окажутся чувствительнее всего к снижению ключевой ставки ЦБ. При этом спреды (разницы) между ставками по другим видам кредитов, таким как ипотека и автокредитование, и ключевой ставкой вряд ли сильно изменятся.

«После небольшого замедления в конце года экономика снова уверенно растёт... Рост спроса опережает возможности предложения — это источник инфляционного давления», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, добавив, что если данная тенденция сохранится, то регулятор может повысить ставку еще выше нынешних 16%.

Примерно похожей позиции придерживаются и в «ДОМ.РФ»: «В базовом сценарии со II квартала начнётся переход экономики к более сбалансированным темпам роста. В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно для возвращения инфляции близко к 4% к концу года».

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