Власти Украины планируют привлечь больше женщин к разминированию территорий. Об этом пишет местное агентство УНИАН со ссылкой на заявление министра экономики страны Юлии Свириденко.

По ее словам, украинское руководство рассматривает гендерное равенство как неотъемлемую часть государственной политики. Речь идет об участии женщин во всех видах деятельности, в том числе в таких опасных работах как разминирование территорий.

Ожидается, что в скором времени на Украине запустят учебные программы по противоминной деятельности с участием женщин. Как рассказала Свириденко, в этом Киеву должно помочь канадское правительство.

30 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко сообщил, что в будущем в составе армии страны появится «небольшое добровольческое» женское подразделение. Его члены будут работать с беспилотными авиационными системами и тесно сотрудничать с силами обороны государства.

10 апреля советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева призвала граждан подготовиться к мобилизации женщин. Как она сказала, властям необходимо покончить со «старомодным менталитетом» и распространить воинскую повинность на женщин.

Ранее немецкие журналисты рассказали, что в селах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста.