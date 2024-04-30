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Эстония не отдаст Украине военнообязанных граждан

Эстония объявила об отказе депортировать военнообязанных украинцев на родину

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Depositphotos

Эстония объявила об отказе депортировать военнообязанных и любых других украинцев на родину. Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на советника отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.

«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», — заявила Викс.

При этом эстонская чиновница отметила, что украинцы, не сумевшие обновить собственные документы на новые в посольстве Украины, будут лишены возможности путешествовать.

До этого представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу.

Из-за этого в медицинском центре остановилась работа, около 100 онкобольных людей не смогли пройти облучение.

Ранее сообщалось, что на Украине появится женский расчет БПЛА.

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