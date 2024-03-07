Разошедшееся платье Эммы Стоун, «траурная» Марго Робби и еще 12 самых обсуждаемых нарядов «Оскара»

На церемонии вручения премии «Оскар», прошедшей накануне ночью в Лос-Анджелесе, звезды предпочли выступить элегантно и скромно. Доминирующими цветами на красной дорожке стали черный и серебристый, главным фасоном — классическая «русалка», самой распространенной деталью — открытые плечи вечерних платьев. Самые элегантные наряды — в подборке «Газеты.Ru».