11 марта 2024, 19:01
Фото
Разошедшееся платье Эммы Стоун, «траурная» Марго Робби и еще 12 самых обсуждаемых нарядов «Оскара»
close
Эмма Стоун, Марго Робби и Ариана Гранде
Актриса
Аня Тейлор-Джой в этом году номинаций на «Оскар» не получила, зато сверкнула на красной дорожке церемонии в наряде Christian Dior Haute Couture и украшениях Tiffany & Co. И на сцену театра «Долби» все же вышла — чтобы вручить награду за лучший полнометражный анимационный фильм, доставшуюся «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки
Звезда «Дюны»
Зендая появилась на церемонии в наряде Armani Privé с асимметричным верхом и украшениях Bulgari
Нежно-зеленое платье c пышной баской Louis Vuitton подвело
Эмму Стоун — оно разошлось на спине прямо во время церемонии. На что обладательница награды в номинации «Лучшая женская роль» за участие в картине «Бедные-несчастные» пожаловалась прямо на сцене
Разошедшееся платье актрисы Эммы Стоун на 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 марта 2024 года
Главную «Барби» 2023 года
Марго Робби «Оскаром» не наградили — пользователи сетей даже предположили, что по этой причине ее черное платье Versace можно считать траурным
Актриса
Кирстен Данст выбрала для «оскаровской» церемонии простое белое платье Gucci
Актриса
Габриэль Юнион поддержала «оскаровский» тренд на серебристые наряды платьем Carolina Herrera с баской и открытыми плечами
Актриса
Ева Лонгория выбрала наряд в другом тренде этой церемонии вручения «Оскара» – звезда «Отчаянных домохозяек» пришла в черном платье Tamara Ralph с открытыми плечами и небольшим шлейфом
Кэри Маллиган была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса за роль в картине «Маэстро». В гонке за статуэткой она проиграла, но победила на красной дорожке. Ее эффектный наряд Balenciaga — воспроизведенное Демной Гвасалией платье, созданное в 1951 году Кристобалем Баленсиагой, — был признан модными изданиями одним из лучших в этом году
Певица
Ариана Гранде не побоялась надоевшего за прошлый год розового цвета — и появилась на «Оскаре» в пышном зефирном наряде Giambattista Valli из коллекции Haute-couture. Платье сопровождали украшения Tiffany & Co
Номинантка на премию за лучшую женскую роль, сыгравшая в картине «Анатомия падения», немецкая актриса
Сандра Хюллер выбрала для красной дорожки эффектное черное платье Schiaparelli и алмазные украшения Cartier
Джейми Ли Кертис, вручавшая «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», вышла в наряде в стиле «тихая роскошь» — простом черном платье в пол с длинными рукавами, созданном Dolce & Gabbana
Номинантка на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» — звезда «Барби»
Америка Феррера — появилась в сверкающем розовом платье фасона «русалка» Atelier Versace и украшениях бренда Pomellato
Певица
Билли Айлиш, которая вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом взяла «Оскар» за лучшую песню к фильму (это была «What Was I Made For?» из «Барби»), появилась на церемонии в классическом комплекте Chanel с модной деталью в виде белых гольф
Звезда признанного лучшим фильмом прошлого года «Оппенгеймера»
Флоренс Пью выбрала для красной дорожки серебристый наряд бренда Del Core с глубоким декольте и фигурной баской
На церемонии
, прошедшей накануне ночью в Лос-Анджелесе, звезды предпочли выступить элегантно и скромно. Доминирующими цветами на красной дорожке стали черный и серебристый, главным фасоном — классическая «русалка», самой распространенной деталью — открытые плечи вечерних платьев. Самые элегантные наряды — в подборке «Газеты.Ru». вручения премии «Оскар»