Тренер объяснил, почему не считает «Зенит» фаворитом РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне тренер Игорь Колыванов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что не считает «Зенит» фаворитом в оставшихся турах Российской премьер-лиги. По мнению специалиста, в борьбе санкт-петербуржцев, «Краснодара» и московского «Динамо» за чемпионский титул решающей может стать любая осечка.

«У «Зенита» непростой график. Но вот ЦСКА к «Балтике» поехал и 1:3 проиграл. И то, там гол-фантом записали на счет ЦСКА. Здесь сложно сказать. Последние матчи что внизу турнирной таблицы, что наверху – борьба сумасшедшая. Говорить, что есть какие-то фавориты, я бы не стал. Вроде три тура назад считалось, что «Зенит» обыграет «Рубин», и все на этом закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, и сейчас все вернулись на свои места», — подчеркнул Колыванов.

После 26 туров в РПЛ «Зенит» находится на первом месте с 50 очками. «Краснодар» уступает действующему чемпиону только по дополнительным показателям, в то время как «Динамо» после победы над «Зенитом» в прошлом туре отстает от лидеров на три очка.

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