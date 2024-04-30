Стала известна причина отека у Майданова

Помощник Дениса Майданова сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что артист находится под наблюдением врачей.

По словам помощника, Майданову стало плохо на прослушивании патриотического смотра-конкурса для детей. Аллергическая реакция появилась у артиста из-за таблеток, прописанных ему для лечения пневмонии. На данный момент с певцом все хорошо, уверил его представитель.

30 апреля Telegram-канал 112 сообщил, что Майданова госпитализировали с Суворовской площади в Москве. По данным издания, певцу диагностировали «отек Квинке».

Денис Майданов начал свою карьеру в 2001 году в качестве поэта и композитора-песенника для российских исполнителей. В июне 2009 года артист выпустил свой первый альбом «Я буду знать, что ты любишь меня... Вечная любовь». А в 2017-м удостоился звания заслуженного артиста России. Его композиции многократно выигрывали премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года».

В 2021 году Майданов стал первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после нового витка дела об изнасилованиях.