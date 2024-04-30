В Раде рассказали о росте госдолга Украины

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что госдолг Украины в марте вырос на 5% и достиг 151,1 миллиарда долларов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в прошлом месяце размер госдолга увеличился на 5% (7,4 миллиарда долларов) из-за падения курса гривны и поступления в казну иностранных льготных кредитов.

23 апреля представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил об утверждении отчета о выполнении бюджета Украины за 2023 год с дефицитом в 1,3 триллиона гривен (33,4 миллиарда долларов). Первоначально на 2023 год в бюджете страны был заложен дефицит в 38 миллиардов долларов. Согласно данным украинского минфина, по итогам прошлого года госдолг страны достиг 80% ВВП.

До этого глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек будет стоить украинскому бюджету 720 миллиардов гривен (около 19,1 миллиарда долларов).

Ранее в США пришли к выводу, что не смогут спасти экономику Украины.