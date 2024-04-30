Эксперт: худшее для волатильности рубля уже позади

Возросшая волатильность рубля в 2022-2023 годах стала следствием масштабных перемен в объемах внешней торговли и движения капитала. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры теории и практики медиакоммуникаций факультета дизайна и медиакоммуникаций ИОН Президентской академии Андрей Челюскин.

«Стремительный рост положительного сальдо платежного баланса в 1-2 кварталах 2022 года сменился падением по мере усиления действия санкций. Курс иностранных валют к рублю столь же динамично двигался в обратную сторону», — отметил эксперт.

К концу 2023 года ситуация стабилизировалась: найдены новые пути и партнеры, профицит внешторгового баланса сохраняется. Объемы торгов на Московской бирже в валютной секции в январе-марте 2024 года превысили ₽1,4 трлн ежемесячно против ₽ 1,3 трлн в 2021 году, юань частично заменил рубль.

«В 2024 году рубль покинул списки наиболее волатильных валют», — констатирует Челюскин.

«Достигнуто новое равновесие, не наблюдается существенных колебаний сальдо текущего баланса. Среднедневные движения рубля в 2024 году – 1,11% против 1,14% в 2021 году», — пояснил Челюскин.

По его словам, уход нерезидентов привел к сокращению спекулятивных операций, но повысил влияние внешней торговли.

«Санкционные возможности недружественных стран уже достигли и даже превысили разумный предел, который не наносил бы им самим значимого ущерба. Поэтому представляется, что худшее с этой точки зрения уже позади», — резюмировал экономист

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