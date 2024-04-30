МИД Венгрии уличил западных политиков в безумии с манией ядерной войны

Западные политики за минувшие два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны. Такое мнение выразил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

«Западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в одержимость ядерной войной», — полагает министр.

В качестве примера он привел заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке европейского военного контингента на украинский фронт и слова президента Польши Анджея Дуды о потенциальном риске развязывания ядерного конфликта.

По мнению главы ведомства, сложившуюся ситуацию могут изменить грядущие выборы в Европарламент.

Незадолго до этого глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада. Сийярто отметил, что в результате санкций Евросоюза выросли инфляция и цены на энергоносители.

Ранее в МИД Венгрии рассказали об мнении ЕС по ситуации Украины на поле боя.