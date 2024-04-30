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Москва и Бишкек подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве

Москва и Бишкек подписали соглашение о сотрудничестве до 2027 года

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РИА Новости

Москва и Бишкек подписали программу сотрудничества, рассчитанную на три года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Киргизии, передает РИА Новости.

Во вторник, 30 апреля, в Бишкеке состоялась встреча главы населенного пункта Айбека Джунушалиева с руководителем департамента внешнеэкономических связей российской столицы Сергеем Череминым. Одной из тем обсуждения стало развитие сотрудничества двух городов.

«Подписана программа сотрудничества на 2024–2027 годы между мэрией города Бишкека и правительством Москвы», — подчеркнули в пресс-службе.

Ожидается, что в рамках этой программы столицы РФ и Киргизии будут усиливать взаимодействие в торгово-экономической сфере и в области здравоохранения. Вместе с этим Москва и Бишкек намерены тесно сотрудничать при развитии дорожно-траспортной инфраструктуры, а также в сферах градостроительства и по ряду других направлений.

При этом в заявлении подчеркивается, что во время встречи Черемин и Джунушалиев обсудили проект строительства культурно-делового центра «Дом Москвы» в Бишкеке. В конце мероприятия чиновники выразили надежду на плодотворную совместную работу в будущем.

Ранее министры обороны РФ и Киргизии подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

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