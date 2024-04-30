В России допустили новые атаки ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести новые удары по Крыму после атаки на Симферопольский район. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, слова которого передает РИА Новости.

«Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель — аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров», — заявил он.

Днем 30 апреля военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что несдетонировавшие обломки баллистических ракет ATACMS, при помощи которых украинские войска пытались атаковать Крым, представляют очень большую опасность для жителей полуострова.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в Совфеде оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для России.