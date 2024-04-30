Губерниев рассказал, кто виноват в допинговом скандале Валиевой

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой, отметив, что в нем есть политическая составляющая, передает News.ru.

«Кто виноват в скандале с Валиевой? Наше раздолбайство. Я не верю в злой умысел. Разумеется, политическая составляющая есть. Все это и признают. Мы должны быть сильными, развивать экономику, собственную страну и договариваться», — сказал Губерниев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Губерниев пожелал Валиевой овладеть тремя профессиями.