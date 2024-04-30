Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о планах на нелегалов в случае победы на президентских выборах

Трамп в случае победы на выборах готов привлечь армию к высылке нелегалов

close
100%
Jay Paul/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов привлечь нацгвардию, а в крайнем случае и армию, к депортации нелегалов. Об этом сообщает Time.

Он подчеркнул, что если ситуация с мигрантами будет выходить из-под контроля, то у него не возникнет проблем с использованием национальной гвардии.

Трамп добавил, что в реализации идеи о депортации нелегалов планирует опираться на местные правоохранительные органы.

Экс-президент заявил, что если нацгвардия не справится с ситуацией с нелегалами внутри страны и на границе, он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.

До этого стало известно, что губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила, что для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито».

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами