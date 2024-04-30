Трамп заявил о планах на нелегалов в случае победы на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов привлечь нацгвардию, а в крайнем случае и армию, к депортации нелегалов. Об этом сообщает Time.

Он подчеркнул, что если ситуация с мигрантами будет выходить из-под контроля, то у него не возникнет проблем с использованием национальной гвардии.

Трамп добавил, что в реализации идеи о депортации нелегалов планирует опираться на местные правоохранительные органы.

Экс-президент заявил, что если нацгвардия не справится с ситуацией с нелегалами внутри страны и на границе, он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.

До этого стало известно, что губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила, что для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито».

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.