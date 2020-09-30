«Мужчины придумали»: Pantone вступил в борьбу с женским стыдом

В палитре Института цвета Pantone появился новый оттенок красного — организация представила цвет под названием «Менструация». Для института это — общественно значимый шаг: таким образом он присоединяется к кампании шведского бренда Intimina, выпускающего инновационные продукты для интимной гигиены и здоровья репродуктивных органов женщин, под названием «Seen+Heard» — «Увидена и услышана». Кампания направлена на борьбу с табуированием темы менструации — то есть чтобы женщины перестали стесняться этого обычного физиологического явления, а в странах, где они до сих пор подвергаются дискриминации во время месячных, они обрели равноправие.

В пресс-релизе новый оттенок красного назвали «придающим энергию и динамичным», который вдохновляет на «позитивное отношение к менструальному циклу». Вице-президент института Лори Прессман описывает его как «уверенный красный», который подстегнет к обсуждению этого физиологического явления в положительном ключе. «Активный и авантюристский красный тон, отважная «Менструация», придает смелости тем, у кого бывают месячные, почувствовать гордость за то, кто они есть — с уверенностью проходить через этот жизненный цикл, отстаивать и страстно приветствовать восхитительную и мощную энергию жизни, с которой они рождены, призывать всех, независимо от гендера, чувствовать себя вправе открыто и свободно говорить об этой чистой и естественной функции организма», — говорится в ее заявлении, которое приводится, в частности, в Instagram.

Несмотря на благие намерения, с которыми институт вступил в борьбу со стыдом при обсуждении естественного для здоровой репродуктивной системы женщины явления, пользователи Instagram восприняли призыв к позитивному разговору о менструации не слишком положительно.

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Прежде всего, они высказали мнение, что оттенок вовсе не похож на натуральный. «Ок, прикольная концепция. Но это слишком ярко. Это мужчины придумали этот оттенок красного», — спросила в комментариях к посту Pantone одна из пользовательниц Instagram. Другие комментаторы осудили Лори Прессман за выражение «тем, у кого бывают месячные» — они выразили недоумение по поводу того, что она не сказала просто «женщины». При этом причины употребления такого выражения очевидны: это было сделано во избежание возмущения со стороны трансгендерных мужчин, сохранивших женскую репродуктивную систему, а также гендерно-небинарных людей, родившихся женщинами.

Критики также поинтересовались, что еще сделал Pantone, чтобы побороть проблему стигматизации женщин из-за менструации, кроме того, что назвал не слишком натуральный оттенок красного таким образом. Многие также предложили создать оттенки и других выделений человеческого организма — например, белый оттенок «Сперма».

Кроме того, нашлись пользователи, которые совершенно серьезно отметили, что нежелание обсуждать свои физиологические проявления не имеют ничего общего со стыдом.

«Давайте поговорим об образовании и осмыслении темы менструации, это кажется настоящей проблемой, — написала в Instagram пользовательница по имени Аманда Брокман. — Я одна из «тех, у кого бывают месячные» и не испытываю по этому поводу чувства вины или беспокойства — и я могу уверенно сказать, что у меня ноль желания видеть вокруг себя распрысканную живопись, вдохновленную менструацией. Не все, что происходит с нашими телами, нужно демонстрировать. Личное нельзя втискивать в категории «вины» или «стыда». Не понимаю, когда это стало такой дикой идеей».

На деле Pantone не стали первыми, кто борется с табуированием темы менструации — она достаточно живо обсуждается благотворительными организациями и в научном сообществе, поскольку в мире действительно до сих пор существуют общества, где женщины сталкиваются с дискриминацией из-за своей физиологии. В странах Азии и Африки в некоторых общинах для женщин во время месячных существует много запретов — так, в Индии и Гане им могут запрещать прикасаться к предметам или готовить во время менструации, в Боливии, по данным организации Betty for Schools, школьницы

могут носить использованные прокладки в сумках, потому что боятся выбрасывать в урны из-за их, как они думают, токсичности, а в Непале женщины в этот период спят в отдельных хижинах и не могут входить в кухни, храмы, школы и в другие общественные места.

Отдельно ночуют многие из них и в Венесуэле. Кроме того, во многих бедных странах у женщин нет доступа к гигиеническим принадлежностям, необходимым во время менструации.

Эта проблема, кстати, есть и у жительниц государств Запада — например, в США и Великобритании тампоны и прокладки до сих пор облагаются налогом на роскошь, что делает их менее доступными для бедных слоев населения. Покончить с этим явлением тоже входит в цели активисток, борющихся против табуирования темы месячного цикла.