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«Мужчины придумали»: Pantone вступил в борьбу с женским стыдом

Новый оттенок красного института Pantone получил название «Менструация»

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Новый оттенок красного, обнародованный Институтом цвета Pantone, получил название «Менструация» — таким образом организация приняла участие в борьбе против стыдливости, которую переживают женщины, говоря об этой функции организма. В институте призвали, напротив, гордиться этим явлениям — в том числе, при помощи «уверенного красного», — однако пользователи Instagram без энтузиазма отнеслись к этому шагу, и теперь иронизируют по поводу цветов других жидкостей организма.

В палитре Института цвета Pantone появился новый оттенок красного — организация представила цвет под названием «Менструация». Для института это — общественно значимый шаг: таким образом он присоединяется к кампании шведского бренда Intimina, выпускающего инновационные продукты для интимной гигиены и здоровья репродуктивных органов женщин, под названием «Seen+Heard» — «Увидена и услышана». Кампания направлена на борьбу с табуированием темы менструации — то есть чтобы женщины перестали стесняться этого обычного физиологического явления, а в странах, где они до сих пор подвергаются дискриминации во время месячных, они обрели равноправие.

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Presenting "Period", a new red shade created to break the stigma around menstruation and promote period positivity. Swedish healthcare brand @intimina came to Pantone Color Institute to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible and normalize this most normal of bodily functions. "An active and adventurous red hue, courageous Period emboldens people who menstruate to feel proud of who they are. To own their period with self-assurance; to stand up and passionately celebrate the exciting and powerful life force they are born with; to urge everyone regardless of gender to feel comfortable to talk spontaneously and openly about this pure and natural bodily function." Pantone Color Institute collaborated with @Intimina on the Seen + Heard campaign to create a red shade that is inspired by a steady menstrual flow. Pantone and Intimina worked alongside a gynecologist and consulted research published in Medical News Today to develop the shade, but by no means is this supposed to be an accurate depiction. Instead, we created a visual identifier of a red shade that would help @Intimina leverage the power of color to share their story.

Публикация от PANTONE (@pantone)

В пресс-релизе новый оттенок красного назвали «придающим энергию и динамичным», который вдохновляет на «позитивное отношение к менструальному циклу». Вице-президент института Лори Прессман описывает его как «уверенный красный», который подстегнет к обсуждению этого физиологического явления в положительном ключе. «Активный и авантюристский красный тон, отважная «Менструация», придает смелости тем, у кого бывают месячные, почувствовать гордость за то, кто они есть — с уверенностью проходить через этот жизненный цикл, отстаивать и страстно приветствовать восхитительную и мощную энергию жизни, с которой они рождены, призывать всех, независимо от гендера, чувствовать себя вправе открыто и свободно говорить об этой чистой и естественной функции организма», — говорится в ее заявлении, которое приводится, в частности, в Instagram.

Несмотря на благие намерения, с которыми институт вступил в борьбу со стыдом при обсуждении естественного для здоровой репродуктивной системы женщины явления, пользователи Instagram восприняли призыв к позитивному разговору о менструации не слишком положительно.

Прежде всего, они высказали мнение, что оттенок вовсе не похож на натуральный. «Ок, прикольная концепция. Но это слишком ярко. Это мужчины придумали этот оттенок красного», — спросила в комментариях к посту Pantone одна из пользовательниц Instagram. Другие комментаторы осудили Лори Прессман за выражение «тем, у кого бывают месячные» — они выразили недоумение по поводу того, что она не сказала просто «женщины». При этом причины употребления такого выражения очевидны: это было сделано во избежание возмущения со стороны трансгендерных мужчин, сохранивших женскую репродуктивную систему, а также гендерно-небинарных людей, родившихся женщинами.

Критики также поинтересовались, что еще сделал Pantone, чтобы побороть проблему стигматизации женщин из-за менструации, кроме того, что назвал не слишком натуральный оттенок красного таким образом. Многие также предложили создать оттенки и других выделений человеческого организма — например, белый оттенок «Сперма».

Кроме того, нашлись пользователи, которые совершенно серьезно отметили, что нежелание обсуждать свои физиологические проявления не имеют ничего общего со стыдом.

«Давайте поговорим об образовании и осмыслении темы менструации, это кажется настоящей проблемой, — написала в Instagram пользовательница по имени Аманда Брокман. — Я одна из «тех, у кого бывают месячные» и не испытываю по этому поводу чувства вины или беспокойства — и я могу уверенно сказать, что у меня ноль желания видеть вокруг себя распрысканную живопись, вдохновленную менструацией. Не все, что происходит с нашими телами, нужно демонстрировать. Личное нельзя втискивать в категории «вины» или «стыда». Не понимаю, когда это стало такой дикой идеей».

На деле Pantone не стали первыми, кто борется с табуированием темы менструации — она достаточно живо обсуждается благотворительными организациями и в научном сообществе, поскольку в мире действительно до сих пор существуют общества, где женщины сталкиваются с дискриминацией из-за своей физиологии. В странах Азии и Африки в некоторых общинах для женщин во время месячных существует много запретов — так, в Индии и Гане им могут запрещать прикасаться к предметам или готовить во время менструации, в Боливии, по данным организации Betty for Schools, школьницы

могут носить использованные прокладки в сумках, потому что боятся выбрасывать в урны из-за их, как они думают, токсичности, а в Непале женщины в этот период спят в отдельных хижинах и не могут входить в кухни, храмы, школы и в другие общественные места.

Отдельно ночуют многие из них и в Венесуэле. Кроме того, во многих бедных странах у женщин нет доступа к гигиеническим принадлежностям, необходимым во время менструации.

Эта проблема, кстати, есть и у жительниц государств Запада — например, в США и Великобритании тампоны и прокладки до сих пор облагаются налогом на роскошь, что делает их менее доступными для бедных слоев населения. Покончить с этим явлением тоже входит в цели активисток, борющихся против табуирования темы месячного цикла.