Гуру доступны каждому: эволюция фитнеса из-за коронавируса и самоизоляции

Из своей квартиры — в любую точку Земного шара

В этой ситуации мы оказались вместе со всем миром: в Северной Америке, Европе, Азии, Австралии и Латинской Америке люди, как и у нас, не могут пойти в спортзал. Однако для фитнес-приложений и ресурсов, предлагающих онлайн-тренировки, наступило золотое время: люди, которые решили привести себя в порядок, пока есть время, становятся их новыми клиентами, а те, кто не может жить без физических упражнений, продолжают тренироваться с онлайн-инструкторами.

Интерес к приложениям для тренировок увеличился в разы: как сообщает издание Financial Express, Lose Weight и Cure.fit зарегистрировали с середины марта рост числа скачиваний в 104,53%.

Платформа Peloton — производитель тренажеров, ранее запустивший систему разнообразных тренировок, — отмечает, что стоимость акций с середины марта выросла на 50%. На спрос реагируют и другие компании, связанные с фитнес-индустрией: свои приложения с тренировками запустили Adidas, Nike, Under Armour.

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Вовремя вписался в тренд и стриминговый сервис Okko — он запустил проект #ФитнесПротивВируса, благодаря которому к тренировкам уже успели приобщиться 3 млн человек, которые чаще всего выбирают утреннюю разминку, гимнастику, силовую тренировку или занятия танцами. «Мы видим невероятный отклик, и это было ожидаемо – в период самоизоляции спорт позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и находиться в гармонии со своими эмоциями, а это особенно важно», – говорит Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment.

Крупные сети фитнес-клубов, разумеется, тоже предлагают онлайн-тренировки — и не только российские. Сейчас можно, не выходя из дома, заниматься по популярным интенсивным программам Orangetheory или Barry's Bootcamp, «ходить» в Modo — любимую студию Меган Маркл, — укреплять тело и дух под руководством тренера бейсбольной команды Dodger's Брендона МакДэниэла (по понедельникам и пятницам на канале команды в YouTube) или приобщиться к системе, по которой тренируются актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки (они по случаю всеобщего карантина создали фитнес-платформу Centr). От разнообразия фитнес-программ в интернете можно растеряться: даже 82-летняя Джейн Фонда сейчас ведет занятия аэробикой в TikTok.

Тренеры в поисках клиентов

Российские фитнес-тренеры считают, что сейчас работают на будущее — развивают свои онлайн-платформы и завоевывают сердца новых клиентов. Тем временем, преподаватели йоги помогают своим ученикам осваивать новые навыки.

Фитнес-инструктор одного из московских фитнес-клубов Кирилл Нагорный в условиях самоизоляции без работы не остался: его клуб за неделю до распоряжения о закрытии спортзалов запустил онлайн-проект, благодаря которому он продолжает вести тренировки — только теперь из дома, — и число желающих присоединиться с начала режима самоизоляции растет. По словам Кирилла, работы у него стало не меньше, а даже больше — он развивает и собственный проект, ежедневно в 10.00 утра проводя в прямом эфире Instagram получасовую тренировку для подписчиков.

nagorniy.life/Instagram.com

«Я хочу поддержать людей, — объясняет Кирилл. — Сейчас морально очень тяжело — я очень хорошо понимаю, что если человек впадает в депрессию, можно просто застрять в этом состоянии. А тренировки помогают как минимум разгрузить голову. Я уж не говорю про физические показатели — многие худеют». Этот альтруистический проект для Кирилла Нагорного — своего рода инвестиция в будущее: «Я думаю, сейчас многие люди не готовы расставаться с деньгами: пока я себе это могу позволить, я это делаю», — говорит он.

Тренер не отрицает: сейчас он начал зарабатывать меньше. Однако он уверен, что сможет это компенсировать, если захочет — спрос на онлайн-консультации вырос.

Растет, однако, и предложение: конкуренция среди онлайн-инструкторов приводит к тому, что работа есть у тех, кто смог подстроиться под новые условия.

По словам московского фитнес-тренера Софьи Ткаченко, с введением режима самоизоляции большинство ее клиентов не стали заниматься при помощи интернета. «Около 70% не тренируются сейчас онлайн, и поскольку другой возможности нет, они сейчас вообще не занимаются, — говорит она. — Думаю, очень многие не воспринимают онлайн-формат, и я их понимаю. К тому же, сейчас для многих фитнес отошел на десятый план, у большинства сейчас свои проблемы, поэтому активность для них далеко не на первом месте».

Однако на смену старым клиентам приходят новые — важную роль в этом играет Instagram, продвижением которого сейчас активно занялась Софья. Это тоже инвестиция в будущее — по словам тренера, хотим мы того или нет, но онлайн-тренировки останутся актуальны и после окончания режима самоизоляции, и осваивать цифровое пространство нужно уже сегодня.

Если фитнес-тренеры ищут новую аудиторию, то преподаватели йоги работают со своими учениками — но теперь уже в онлайн-режиме. Учитель йоги Айенгара Валентина Елина объясняет: с новыми людьми работать сложно — если никогда не видел человека, не знаешь, какой у него уровень подготовки и не представляешь, что он сейчас начнет делать. Но прежние ученики регулярно выходят в онлайн. «Им важно понимать, что они никуда не выпали, им нужна поддержка — для них знакомый голос преподавателя звучит успокаивающе», — говорит Валентина Елина.

Зато для тех, кто занимается давно — например, для самих преподавателей, — сейчас открылась уникальная возможность выбрать в наставники любого мэтра. «Раньше ты ждал семинара целый год, — радуется она. — А теперь я каждую неделю занимаюсь у Лоис Штейнберг (одной из самых влиятельных в мире преподавателей йоги Айенгара. — «Газета.Ru»). Меня очень бодрит, когда я слышу ее голос».

Нельзя потрогать, можно объяснить

Другое дело — что формат онлайн-тренировки понятен действительно не всем. Точнее, непривычен: если в зале или во время индивидуальной работы тренер может рассмотреть своего подопечного со всех сторон, оценить направление его движений и, если нужно, одним касанием направить плечо или лопатку в нужную сторону, то в онлайне это сделать невозможно.

Теперь индивидуальная тренировка растягивается — тренеру приходится объяснять, что нужно сделать. «Ты стараешься работать словами, подбирать, возможно, какие-то нелепые синонимы, — говорит София Ткаченко. — В большинстве случаев, клиенты понимают, но иногда упражнения приходится объяснять дольше. Мы больше времени затрачиваем на тренировке на то, чтобы проговорить или объяснить конкретное движение».

Групповые тренировки в формате онлайн-конференции — например, в Zoom, — по этой причине не слишком удаются: если у тренера уходит много времени на то, чтобы объяснить упражнение одному человеку, то когда он уделяет время каждому, занятие растягивается до бесконечности. Кирилл Нагорный объясняет, что для этого есть один выход — раз в неделю проводить занятие, посвященное технике, на котором и разбирать элементы тренировок. Однако ему все же больше нравится выходить по утрам в прямой эфир в Instagram. «Это динамичная получасовая тренировка, которая помогает утром взбодриться, и потом человек занимается своими делами», — отмечает он.

Для преподавателей йоги уйти в онлайн стало вызовом еще и потому, что многие из них раньше считали дурным тоном записывать уроки для интернет-аудитории.

«Еще десять лет назад, когда я снимала видео, в йога-сообществе считалось, что йога — это знание, которое передается энергетически от учителя к ученику, — говорит Валентина Елина. — Но ситуация изменилась в корне. И теперь все те люди, которые говорили мне, что никогда не будут записывать уроки на видео, каждый понедельник выкладывают свое расписание онлайн-занятий, и уже понимают, что нужна реклама, потому что они не одни такие».

Валентина Елина

Правда, преподаватели йоги, у которых нет опыта ведения онлайн-уроков, теперь проигрывают коллегам, не брезговавшим форматом видео: дело в том, что для этой практики особенно важно правильно выставить камеру и наладить звук. «Поначалу занятия многих преподавателей выглядели как эксперименты с камерой, — объясняет Валентина Елина. — Нужно выставить камеру так, чтобы видели тебя, а ты видела учеников. Бывает, что преподаватель уходит, например, в «собаку мордой вниз», его становится не слышно, потом он садится на пятки и утыкается носом в коврик, и при этом продолжает комментировать — и смех и грех получается».

Взбодриться нельзя расслабиться

Меняются и сами тренировки, хотя специалисты не склонны считать это проблемой — легче для клиентов они все равно не стали. «Отягощение можно найти и в каких-то подручных средствах — бутылки с водой или песком, палки. Какие-то упражнения, естественно, мы не можем делать в силу отсутствия необходимого инвентаря», — объясняет Софья Ткаченко.

sophie_tkachenko/Instagram.com

Правда, она никогда и не работала с большими весами, направляя работу на пропорции тела и осанку, так что ей было достаточно предложить клиентам многоповторные упражнения. «Тренер на то и тренер, чтобы искать выход из любой ситуации», — смеется Ткаченко. По ее словам, сейчас у инструкторов и их подопечных меняются задачи — они не ставят своей целью добиться существенного прогресса — им важно сохранить уже полученный результат.

В йога-практике ученики осваивают новые навыки: они наконец-то начинают слушать преподавателя. Если раньше они ждали, что учитель подойдет и направит лопатку или плечо в нужное место, то теперь они сами стараются «получить ощущения в собственном теле». «Они понимают, что ты не подойдешь и никуда им не ткнешь, объясняет Валентина Елина. — Ты можешь проговорить одно и то же несколько раз — и человек начинает стараться это почувствовать, потому что он один сам с собой. На него ложится большая ответственность. Сейчас основная идея преподавания в том, чтобы вернуть человека к себе».

По мнению Валентины Елиной,

в наши дни важно помочь людям расслабиться, принять себя, и даже в шавасане — заключительной асане, во время которой ученикам раньше советовали «сделать голову пустой», — учитель теперь советует не гнать мысли от себя, а принимать их.

А вот Кирилл Нагорный прямо утверждает: его клиенты на тренировках продолжают работать до седьмого пота. «Это не софт-фитнес, когда тренируешься спокойно, не вспотев — мы погибаем все вместе», — смеется он. Однако на занятиях онлайн все же чего-то не хватает. «Кто-то скучает по тренажерам, кто-то — по беговым дорожкам и по бегу вообще, — говорит он. — А мне не хватает людей, я привык к живому общению».

Выживет сильнейший

К живому общению Кирилл Нагорный надеется вернуться летом — он предполагает, что ограничения будут сниматься постепенно, и можно будет начать заниматься на свежем воздухе, в парках, еще до того, как откроются фитнес-клубы. Однако он думает, что в спортзалы люди вернутся далеко не сразу после открытия, поскольку в них еще будет жить страх заразиться коронавирусом.

Нагорный считает, что

для фитнес-тренеров сейчас наступил переломный момент: выплывут те, кто смог перестроиться на новые форматы, вовремя сориентироваться и добиться внимания клиентов — выживет в новых условиях сильнейший.

Того же мнения придерживается и Софья Ткаченко. «Понятно, что живого общения с тренером никто не заменит, но почему бы и не вставить в свою графу такой пункт, как онлайн-тренер, — говорит она. — Нужно развиваться и приобретать все больше навыков для общения именно онлайн».

Конечно, все понимают: период самоизоляции закончится — и мы снова сможем заниматься в фитнес-клубах и чувствовать, как тренер или преподаватель йоги переводит нашу лопатку в нужное положение. Однако о том, насколько удобно выбрать направление фитнеса по душе, расстелить коврик для йоги или вооружиться утяжелителями и, не тратя время на дорогу, поработать над раскрытием таза или рельефом мышц грудной клетки, мы вряд ли забудем. Тренеры, осваивающие онлайн-форматы, правы — нужно развиваться. И растущая популярность онлайн-платформ показывает: возможности цифровых технологий дают нам слишком большой выбор, чтобы от него отказаться.