«Меня трясло»: что разозлило модель-афроамериканку

В США спустя почти неделю после окончания Недели моды в Нью-Йорке разразился скандал: СМИ стало известно, что модель афроамериканского происхождения была оскорблена, когда на одном из показов ей велели надеть в качестве аксессуаров огромные пластиковые уши и надутые губы, напомнившие ей обезьяньи черты.

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25-летняя Эми Лефевр 7 февраля принимала участие в дефиле Технологического института моды, когда обнаружила, что ей нужно оформить лицо и голову при помощи огромных ушей и губ. Темнокожая девушка сочла это требование расистским, о чем не замедлила рассказать организаторам показа.

«Я стояла там, готовая взорваться, и объясняла, что мне невероятно некомфортно от того, что придется надеть эти предметы, и что это откровенный расизм», — призналась девушка The New York Post. В ответ на это ей сказали: в том, чтобы поиспытывать дискомфорт в течение 45 секунд, нет ничего страшного.

Однако Эми Лефевр с этим не согласилась: модель, четыре года работающая в индустрии, приняла участие у нескольких десятках показов, заявила, что не раз видела, насколько ограниченными могут быть люди, работающие в моде, однако с тем, что происходило на показе выпускников Технологического института моды, столкнулась впервые.

«Меня буквально трясло — я не могла контролировать свои эмоции, — рассказывала она The New York Post. – Люди с темным цветом кожи слишком тяжело боролись, чтобы в 2020 году организаторы аккуратнее подходили к выбору аксессуаров».

Модель все же прошла по подиуму – однако оскорблявшие ее предметы так и не надела. Другие девушки, не принадлежащие к числу темнокожих, вышли на подиум с уродующими лицо губами от резиновых кукол для сексуальных утех и ушами из пластика.

Шоу Технологического института моды проводилось, чтобы продемонстрировать зрителям работы его десяти выпускников: наряды для группы, в которой выходила Эми Лефевр, создавал молодой дизайнер Джункай Хуанг. По словам очевидцев, выходец из Китая, он не понял возмущения модели.

Между тем, в агентстве Q Model Management, в котором числится Эми Левефр, ее чувства поняли и разделили – по словам модели, ее руководство, услышав историю о гипертрофированных ушах и губах, пришло в ярость. Впрочем, в комментарии, направленном в The New York Post, о гневе не говорилось – напротив, представители агентства сообщили, что слышали о конфликте, но информацию Лефевр считают ненадежной.

Модель объяснила реакцию агентства тем, что оно не хочет, чтобы его название фигурировало в скандале. «Они просто не хотят, чтобы их название появлялось в связи с этим», — сказала она изданию.

Студенты, участвовавшие в показе, подтвердили слова Эми Левефр – они рассказали The New York Post, что и сами пытались объяснить постановщику дефиле Ричарду Торну, что модель не может надевать эти аксессуары. Однако, по их словам, он просто накричал на них и велел заниматься своими делами.

Дефиле, проводившееся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, не привлекло внимание публики — если бы не скандал, оно бы прошло незамеченным, как ученические показы. Однако организаторы Технологического института моды, расположенного в Нью-Йорке, совершили одну из тех ошибок, которые в последнее время не раз вредили репутации крупных международных домов.

Только год назад, в феврале 2019-го, бренду Gucci пришлось снять с продажи черную водолазку с воротником-балаклавой, на которой был вырез для рта, обрамленный крупными красными губами. А итальянский модный дом Prada недавно договорился с властями Нью-Йорка, что его руководство и старший персонал пройдут курсы по толерантности – после того, как на витринах магазинов компании в Нью-Йорке появились фигурки в виде человечков черного цвета с большими красными губами.