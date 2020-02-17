«Меня трясло»: что разозлило модель-афроамериканку

Модель-афроамериканка рассказала, как ее оскорбили на Неделе моды

Темнокожая модель, принимавшая участие в показе выпускников Технологического института моды в Нью-Йорке, рассказала, что ее чувства были глубоко ранены при подготовке к дефиле. Она считает, что столкнулась с расизмом со стороны организаторов, которые при этом отказываются его признавать. «Газета.Ru» — о скандале на Неделе моды в Нью-Йорке.

В США спустя почти неделю после окончания Недели моды в Нью-Йорке разразился скандал: СМИ стало известно, что модель афроамериканского происхождения была оскорблена, когда на одном из показов ей велели надеть в качестве аксессуаров огромные пластиковые уши и надутые губы, напомнившие ей обезьяньи черты.

25-летняя Эми Лефевр 7 февраля принимала участие в дефиле Технологического института моды, когда обнаружила, что ей нужно оформить лицо и голову при помощи огромных ушей и губ. Темнокожая девушка сочла это требование расистским, о чем не замедлила рассказать организаторам показа.
«Я стояла там, готовая взорваться, и объясняла, что мне невероятно некомфортно от того, что придется надеть эти предметы, и что это откровенный расизм», — призналась девушка The New York Post. В ответ на это ей сказали: в том, чтобы поиспытывать дискомфорт в течение 45 секунд, нет ничего страшного.

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#FIT #fashioninstituteoftechnology @fashioninstituteoftechnology This blatant racism in not ok!!!!!!!Teach your students better! DO NOT PROMOTE OR DISPLAY CULTURALLY INSENSITIVE WORK BY OR FROM YOUR STUDENTS! Teach your international students what is unacceptable in OUR country! Your establishment is reflecting #racist tendencies with your co-signing and tolerance of such hateful imagery! #FITSTUDENTS Y'all thought this was ok??? #fashion stay trying to emulate #blackfolk and stays degrading those same #blackpeople. #disgusting I hope that student has a one way ticket back in China where he belongs. Sorry NOT SORRY! #blackhistory now #dobetter #GTFOHWTBS #TRASHFASHION #thefashionindustryisproblematic

Публикация от afeni aka Nahnah Bennett (@__afeni__)

Однако Эми Лефевр с этим не согласилась: модель, четыре года работающая в индустрии, приняла участие у нескольких десятках показов, заявила, что не раз видела, насколько ограниченными могут быть люди, работающие в моде, однако с тем, что происходило на показе выпускников Технологического института моды, столкнулась впервые.

«Меня буквально трясло — я не могла контролировать свои эмоции, — рассказывала она The New York Post. – Люди с темным цветом кожи слишком тяжело боролись, чтобы в 2020 году организаторы аккуратнее подходили к выбору аксессуаров».

Модель все же прошла по подиуму – однако оскорблявшие ее предметы так и не надела. Другие девушки, не принадлежащие к числу темнокожих, вышли на подиум с уродующими лицо губами от резиновых кукол для сексуальных утех и ушами из пластика.

Шоу Технологического института моды проводилось, чтобы продемонстрировать зрителям работы его десяти выпускников: наряды для группы, в которой выходила Эми Лефевр, создавал молодой дизайнер Джункай Хуанг. По словам очевидцев, выходец из Китая, он не понял возмущения модели.

Между тем, в агентстве Q Model Management, в котором числится Эми Левефр, ее чувства поняли и разделили – по словам модели, ее руководство, услышав историю о гипертрофированных ушах и губах, пришло в ярость. Впрочем, в комментарии, направленном в The New York Post, о гневе не говорилось – напротив, представители агентства сообщили, что слышали о конфликте, но информацию Лефевр считают ненадежной.

Модель объяснила реакцию агентства тем, что оно не хочет, чтобы его название фигурировало в скандале. «Они просто не хотят, чтобы их название появлялось в связи с этим», — сказала она изданию.

Студенты, участвовавшие в показе, подтвердили слова Эми Левефр – они рассказали The New York Post, что и сами пытались объяснить постановщику дефиле Ричарду Торну, что модель не может надевать эти аксессуары. Однако, по их словам, он просто накричал на них и велел заниматься своими делами.

Дефиле, проводившееся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, не привлекло внимание публики — если бы не скандал, оно бы прошло незамеченным, как ученические показы. Однако организаторы Технологического института моды, расположенного в Нью-Йорке, совершили одну из тех ошибок, которые в последнее время не раз вредили репутации крупных международных домов.

Только год назад, в феврале 2019-го, бренду Gucci пришлось снять с продажи черную водолазку с воротником-балаклавой, на которой был вырез для рта, обрамленный крупными красными губами. А итальянский модный дом Prada недавно договорился с властями Нью-Йорка, что его руководство и старший персонал пройдут курсы по толерантности – после того, как на витринах магазинов компании в Нью-Йорке появились фигурки в виде человечков черного цвета с большими красными губами.