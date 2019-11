«Вы не захотите»: актриса просила принца Уильяма крестить ее дочь

Хелена Бонэм-Картер рассказала, что однажды она в состоянии алкогольного опьянения пыталась сделать принца Уильяма крестным отцом своей дочери, но тот отказался. Актриса, которая исполнила роль принцессы Маргарет (младшей сестры Елизаветы II) в третьем сезоне сериала «Корона», пришла на шоу к телеведущему Энди Коэну, где рассказала о неловкой ситуации, произошедшей на светском мероприятии. В эфире «Watch What Happens Live with Andy Cohen», где один человек из аудитории попросил ее рассказать эту истории более подробно, Бонэм-Картер призналась, что в тот вечер на приеме она была не совсем трезвой, и у нее родилась идея, которую она озвучила в беседе с герцогом Кембриджским.

Реклама

«Я была не такой пьяной… Да и он сам не был абсолютно трезвым». Знаменитость оговорилась, что все оставалось в рамках приличий, но обстановка на мероприятии была уже более дружелюбной. На вопрос о том, почему она решила попросить старшего сына принцессы Дианы о подобном одолжении, Хелена ответила, что она решила сделать это из-за того, что она «израсходовала» всех имеющихся друзей на первого ребенка. Поэтому сейчас у ее сына Билли 11 крестных родителей. В случае с дочерью Нелл бывшая жена Тима Бертона хотела быть более изобретательной.

«Я подумала, что смогу возместить что-то Нелл, которая появилась неожиданно, и у нас никого не осталось, — пояснила звезда экранизации саги о Гарри Поттере. — Я решила: «Ну, если я дам ей принца Уильяма, этого будет достаточно».

Однако, по словам актрисы, принц от лестного предложения отказался. «Он просто сказал: «Вы не хотите, чтобы я стал крестным отцом вашего ребенка». После завершения этого диалога Хелена Бонэм-Картер оставила члена королевской семьи в покое, и никаких претензий к Виндзору у нее не осталось. Она сказала: «Разумеется, ничего не вышло».

В том, что известная британская актриса попросила супруга Кейт Миддлтон фактически стать частью ее семьи, звезда фильма «Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит» впервые призналась в другом интервью. Оказалось, что это произошло задолго до того, как актриса узнала, что ей предложат роль одной из его родственниц. Согласно информации журнала People, она решилась на этот поступок во время благотворительного ужина в Виндзорском замке в 2014 году, но отказ собеседника позднее охарактеризовала как мудрое решение.

Помимо этой истории в эфире шоу актриса дала наставление Меган Маркл о том, как относиться к хейтерам, которых у герцогини Сассекской достаточно. Мать двоих детей и признанная Голливудом актриса заявила, что самой полезной вещью, которую ей когда-либо говорили, как раз оказался совет о том, как бороться с критиками: «Никогда не оставляй свою самооценку в руках незнакомцев». Исполнительница роли самой веселой принцессы последнего столетия, к сожалению, ныне покойной, добавила, что большое количество людей пытаются рассказать ей о своем отношении к родственникам монарха, и все они «считают себя авторитетом».

Бонэм-Картер не стала единственной знаменитостью, которая слегка пересекла черту дружелюбия будущего принца Уэльского. Обладательница двух премий «Оскар» Эмма Томпсон питает к нему нежные чувства из-за того, что она, по ее словам, знает его с тех времен, когда он был маленьким, и любит Уильма и его младшего брата больше всех остальных Виндзоров. В ноябре прошлого года актрисе дали титул дамы-командора Британской империи за заслуги в области кинематографа, а награждал собравшихся в Букингемском дворце на церемонии именно герцог Кембриджский.

В разговоре с журналистами таблоида E!News, ожидавшими за пределами зала, где проходило награждение,

Томпсон отметила, что у них со старшим сыном принца Чарльза было хорошее настроение, поэтому до того, как она подошла к нему за орденом, они «просто смотрели друг на друга и хихикали». Однако предложение, которое Эмма озвучила, когда первой из приглашенных поднялась для рукопожатия с Виндзором, не одобрил бы ни один из существующих протоколов. Звезда фильма «Спасти мистера Бэнкса» спросила у принца: «Я не могу вас поцеловать, правда?»,

на что он довольно поспешно, хоть и с улыбкой, отреагировал фразой: «Нет, не делайте этого!»