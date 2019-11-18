Британия негодует: что рассказал принц Эндрю

Принц Эндрю пожинает плоды своего скандального интервью, которое он дал «Би-би-си» на прошлой неделе. Речь в нем шла о его близком знакомстве с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в педофилии — и теперь пользователи сети разобрали интервью на многочисленные фрагменты и критикуют герцога Йоркского за все сказанное.

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Еще несколько дней назад Pizza Express в Уокинге была самой обычной пиццерией, однако интервью принца Эндрю привело к тому, что теперь о ней говорит половина Великобритании. Ресторан даже подумывают закрыть в связи с наплывом желающих посетить прославившееся заведение.

Однако такой высокий интерес связан не со вкусовыми качествами еды, которую там подают. В интервью герцог Йоркский рассказал, что именно это место обеспечило его алиби.

Дело в том, что Виктория Джурр, одна из жертв Эпштейна, принуждавшего несовершеннолетних девушек заниматься проституцией, утверждает: 10 марта 2001 году она танцевала с Эпштейном и принцем Эндрю в ночном клубе Tramp. Джуффр, носившая тогда фамилию Робертс, отмечала, что тогда обратила внимание на то, что Эндрю «обильно потел».

Однако в разговоре с «Би-би-си» принц Эндрю заявил, что не помнит, встречал ли он когда-нибудь Джуффр — сын Елизаветы II настаивает, что в то время, когда он якобы был с ней, он водил свою дочь принцессу Беатрис на вечеринку в ту самую Pizza Express в Уокинге. «Я был в Уокинге всего пару раз и все помню на удивление отчетливо», — заверил принц.

Теперь отметка заведения Pizza Express в Google завалена поддельными отзывами. «Прошло 18 лет с тех пор, как я здесь был, но я так хорошо все помню, будто это было вчера», — пишет некто под именем Дэвид Бранвуд.

«Я обильно потел. Как и все остальные клиенты. Было жарко. Лишь один человек, один загадочный мужчина, сидел ледяной, совсем без пота», — продолжил комментатор играть на высказываниях герцога, который рассказывал, что потерял способность потеть после передозировки адреналина на войне за Фолклендские острова.

Если в интернете упражняются в остроумии шутники, то те, кто с принцем Эндрю когда-либо сталкивался, начинают припоминать ему новые грехи, в частности, употребление «слова на букву Н». Рохан Сильва, помощник Дэвида Кэмерона, встретивший герцога Йоркского в Букингемском дворце в 2012 году, рассказал СМИ о некорректном выражении, которое он употребил в беседе с помощником высокопоставленного политика. По сообщениям Evening Standard, принц Эндрю сказал «негр в поленнице» («nigger in the woodpie»).

Это выражение возникло в начале XIX века в США и относилось к рабам, пытавшимся спрятаться в кучах бревен при побеге — со временем оно стало использоваться для обозначения «неизвестного фактора, неблагоприятно влияющего на ситуацию». Особенное распространение эта фраза была получила в 1950-е и 60-е годы среди среднего класса в Великобритании. По понятным причинам сейчас на это выражение негласно наложено табу — его использование оценивают как проявление расизма: в 2017 году, например, когда так выразилась британский депутат-консерватор Энн Мари Моррис, ей пришлось приостановить свою деятельность на несколько месяцев.

Источники, близкие к королевской семье, единогласно утверждают, что принц Эндрю никогда бы не стал так выражаться. Однако Сильва, будучи выходцем из Шри-Ланки, утверждает, что до сих пор не может забыть то негодование, которое он почувствовал в тот момент.

«В течение долгого времени я корил себя за то, что не дал отпор принцу за выборе слов — я жалею об этом до сих пор. Люди, которые его окружали, явно не очень часто делали ему замечания, что означало, что оскорбительные выражения могут остаться без ответа», — признался Рохан Сильва Evening Standard.

Сильва добавил, что это была закрытая встреча, на которой присутствовали только он, принц и королевский помощник, поэтому подтвердить, что принц это сказал, будет затруднительно.

Помощник Дэвида Кэмерона также отметил, что это была не первая встреча с принцем Эндрю, на которой он чувствовал себя неловко из-за используемых герцогом словесных оборотов. По его словам, в одной из дискуссий о торговой политике сын королевы бросил такую фразу: «Вы должны помнить, что вы никогда ничего не получите, играя белого человека».

«Я не понял, что он имел в виду, и обсуждение продолжилось. Но фраза «играть белого человека» («playing the white man») застряла в моей голове, поскольку я никогда не слышал ее раньше. Когда я вернулся к своему столу, я сразу же ее погуглил. На моем экране появилось такое определение: старомодная поговорка, используемая в колониальные времена, означающая, что только белым людям можно доверять, чтобы все шло по правилам, в отличие от ведения дел с темнокожими».