Королева без горностая: Елизавета II отказалась от меха

Королева Великобритании Елизавета II больше не будет носить натуральный мех – об этом рассказала личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф». По новым правилам, согревать ее уже с этого года будет искусственный материал. «Если Ее Величество должна появиться на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года для того, чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех», — говорится в книге Келли, цитируемой изданием The Telegraph.

Распространится ли эта практика на мероприятия государственного значения, пока не совсем ясно: дело в том, что церемониальный наряд британской королевы включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехов горностая – в ней она, в частности, была на своей коронации в 1953 году.

Однако для рядовых официальных выходов 93-летняя Елизавета, видимо, больше не будет выбирать шубы, в которых нередко появлялась, например, отправляясь на рождественскую службу в церковь в Сандрингеме.

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В своей книге Анджела Келли не уточняет, чем было продиктовано решение отказаться от одежды из натурального меха, однако оно выглядит вполне естественным на фоне борьбы защитников прав животных против шуб и пальто, ради которых пушные звери подвергаются уничтожению. Объектами критики активистов становятся бренды, производящие меховые вещи, и знаменитые люди, которые выходят в них в свет. В том числе, и Елизавета II.

В 2015 году газета The Independent рассказала, что интернет-пользователи резко осудили британскую королеву, когда узнали, что на праздничную молитву в Рождество в Сандрингеме, она отправилась в коричневой шубе длиной до колена.

«Мне не нравится королева в настоящей шубе. Позор», «Я люблю королевскую семью, но сейчас глубоко разочарована. Мне не нравится королева, которая совершает такие дурные поступки. Мех смотрится хорошо только на животных»,

— так звучали комментарии пользователей Twitter.

В 2013 году Елизавета II подверглась критики со стороны организации PETA – за такой же поступок. «Как может быть, что королеве Елизавета до сих пор не поняла, что такое хорошо и что такое плохо и не отказалась от меха, продукта бесчисленных страданий», — говорилось в заявлении, цитируемом The Independent.

Сейчас, в 2019-м, те, кто носит или производят одежду из меха, рискуют быть втянутыми в крупный скандал. Тенденция к отказу от меховых изделий, заложенная еще модельером Стеллой Маккартни, которая многие годы проповедует этичное отношение к окружающей среде, проявляется все более четко – модные дома заявляют об отказе от меха один за другим.

К числу брендов, публично заявивших о том, что больше не производят предметы гардероба, сделанные из натуральной пушнины, относятся Prada, Chanel, Burberry, John Galliano, DKNY, Versace, Michael Kors, Gucci, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Calvin Klein. А вот Stella McCartney при создании коллекций никогда не использовали натуральные мех, кожу или птичье перо.

Нынешнее решение Елизаветы II прекратить носить шубы и пальто с мехом уже горячо приветствуют зоозащитники.

«Мы в восторге от того, что Ее Величество официально отказалась от меха», — заявила изданию The Telegraph Клэр Басс, Humane Society International. Глава организации, выступающей против жестокого обращения с животными, сказала, что британская королева идеально отражает чувства и чаяния народа Великобритании, «подавляющее большинство в котором ненавидит жестокий мех и не желает иметь с ним ничего общего».

«Глава государства, отказавшись от меха, посылает мощный сигнал о том, что мех категорически вышел из моды и не соответствуют бренду Британии», — заявила Клэр Басс. Кроме того, она напомнила, что пушных зверей в Великобритании не выращивают на фермах вот уже почти два десятилетия и заявила, что пора «закончить работу» и запретить мех и к продаже.