Боль и унижение: почему принц Гарри набросился на прессу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на издание Mail on Sunday — из-за того, что в феврале этого года в нем появилось ее рукописное письмо к отцу, Томасу Марклу, которое она написала ему вскоре после свадьбы с Гарри. Как утверждает Меган, послание было сугубо личным и не должно было распространиться в СМИ. По этой причине герцогиня решила судиться с изданием и медиакомпанией, которой оно принадлежит.

Юристы Меган Маркл обвиняют газету в нарушении авторских прав, незаконном использовании частной информации и несоблюдении закона о защите персональных данных.

Более того, адвокаты герцогини уверены, что публикация Mail on Sunday, включавшая письмо, унижает личное достоинство Меган и вовсе не соответствует действительности, в то время как представитель газеты заявляет, что статья написала по всем стандартам, и правомерность ее публикации будет отстаиваться в суде.

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В связи с этой ситуацией принц Гарри опубликовал на официальном сайте герцогов адресованное журналистам письмо о наболевшем. В своем обращении к СМИ герцог Сассекский оправдывает жену, говоря о том, что «причиняющая боль <…> бесконечная пропаганда» вынудила Меган пойти на такой шаг.

Он напомнил, как в прессе подавали новости о его матери, принцессе Диане, сказав, что его «самый большой страх — повторение той истории».

«Я видел, что происходит, когда того, кого я люблю, превращают в товар массового потребления до такой степени, что его больше не воспринимают как реального человека», — написал Гарри. Он добавил, что теперь видит, как его жена становится жертвой все тех же обстоятельств, что когда-то превратили в ад жизнь его матери.

Герцог Сассекский обвинил СМИ в проведении «беспощадной кампании» против него и Меган, отметив, что нападки журналистов участились за последний год — как раз во время беременности его супруги.

Неизвестно, было ли обращение принца согласовано с Елизаветой II, однако оно нарушает принцип «никогда не жалуйся, никогда не объясняй», который в отношениях членов королевской семьи с прессой установила прабабушка Гарри — королева-мать Елизавета.

Королевский биограф Пенни Джунор назвала письмо Гарри «чрезмерно-эмоциональной вспышкой». Она признала, что принц обязан защищать свою жену, поскольку в последние месяцы в СМИ всплывали действительно неприятные истории, которые могли причинить ей боль. Однако не все они были лживыми и не стоит расценивать это как разрушительную «кампанию», считает эксперт.

«Это самое невероятное заявление, выходящее далеко за рамки всего, что я когда-либо слышала от членов королевской семьи», — подчеркнула Джунор.

Другой биограф королевской семьи Николас Уитчелл отметил, что все это похоже на выплеск злобы и боли, копившихся годами. Недаром Гарри вспоминает в обращении, как пресса относилась в свое время к его матери. Как отметил в своей книге бывший корреспондент The Sun, специализирующийся на королевской семье, Дункан Ларком, отношения Гарри и Уильяма со СМИ всегда были напряженными и сложными. Особый отпечаток наложило то, что в момент, когда принцесса Диана попала в автокатастрофу, ее преследовали папарацци.

«Гарри считает, что именно пресса убила его мать. Я это знаю, потому что он не раз говорил мне об этом лично», — написал Ларком в биографии принца.

В книге также был упомянут тот факт, что Гарри винит давление СМИ в том, что у него не сложились отношения с его бывшими возлюбленными Челси Дэви и Крессидой Бонас. Вероятно, по этой причине в 2017 году принц обратился к прессе с просьбой перестать жонглировать спекуляциями на тему их отношений с Меган Маркл, обвиняя журналистов в том, что они воспринимают каждую приближенную к нему девушку как будущую герцогиню.

У брата Гарри, принца Уильяма, отношения с прессой обстоят не лучше. В 2012 году ему уже приходилось судиться со СМИ: герцоги Кембриджские подали в суд на французский журнал Closer, обвиняя издание в нарушение прав на личную жизнь. Дело в том, что в журнале опубликовали фотографии, на которых герцогиня запечатлена загорающей с обнаженной грудью. В результате герцоги выиграли иск: в качестве компенсации морального вреда Кейт и Уильяму присудили 100 тыс. евро.