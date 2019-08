Как принцесса: бывшая Гарри вышла замуж

В субботу исполнительница песни «Love Me Like You Do» Элли Голдинг вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга после двух лет отношений. Пара обвенчалась в Йоркском соборе в родном Йоркшире в присутствии звездных гостей — жених и невеста пригласили на церемонию Кэти Перри и Орландо Блума, а также британского комика, присутствовавшего на свадьбе принцессы Евгении, Джимми Карра. Помимо них появился певец Джеймс Блант с супругой.

Для бракосочетания невеста выбрала необычное платье Chloe, эскиз которого она разрабатывала совместно с креативным директором марки Наташей Рамси Леви. Наряд, выполненный из плотного шелка, был вручную расшит бисерными белыми розами Йорка — символами Йоркшира. Рисунок переходил и на юбку в пол из радзимира, а кружевной стоячий воротник делал довольно «тяжеловесный» образ намного женственнее. Всего мастера марки потратили на наряд 640 часов. Для композиции букета исполнительница выбрала белые розы, украшенные миниатюрными зелеными ветками. На фате, закрывавшей лицо Годлинг до того, как она зашла в церковь, были вышиты инициалы жениха и невесты.

Несмотря на кажущуюся традиционность и торжественность мероприятия, некоторые детали намекали на то, что Элли Голдинг не хотела, чтобы день ее венчания выглядел абсолютно также, как королевская свадьба.

Подружки невесты в нетипичных для подобного случая белых платьях встречали ее, когда она выходила из небольшого голубого минивэна

вместе со своим отцом. Возможно таким образом она хотела обыграть западную традицию, согласно которой у невесты всегда должно быть что-то синее. Журнал Hello отметил, что Элли опоздала на церемонию на 25 минут. После того, как 32-летняя исполнительница вышла из собора со своим мужем, они целовались и махали толпе — в лучших традициях самых известных британских свадеб.

Голдинг явно решила не мудрить с прической и макияжем в этот день, поэтому она забрала волосы в низкий пучок и оставила пару слегка завитых прядей у лица (классическая укладка, подходящая почти всем невестам в мире). Из косметики у нее был только тон, румяна и немного коричневых теней, чтобы естественно подчеркнуть глаза.

Хотя женились и не родственники Елизаветы II, члены королевской семьи все же пришли на церемонию — Элли дружит с дочерьми принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессами Беатрис и Евгенией.

Евгения появилась в сопровождении своего мужа Джека Бруксбенка, с которым они поженились в октябре 2018-го в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Беатрис пришла со своим бойфрендом Эдуардо Моцци — таблоиды ожидают объявления о помолвке пары до конца этого года. Согласно информации новостных порталов, одна из сестер познакомила певицу с арт-дилером на совместной вечеринке. С принцессами была и их мать, бывшая герцогиня Йоркская.

Торжественный прием в честь молодоженов прошел в замке Говард, который считается образцом архитектуры в стиле барокко в Великобритании.

Исполнительница из Йоркшира завоевала расположение членов королевской семьи после того, как она перепела песню сэра Элтона Джона — ее версия заняла вторую строчку в национальном чарте.

В апреле 2011 года она выступила на официальном мероприятии, устроенном в честь свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в тот день стали герцогами Кембриджскими. Под ее аккомпанемент (кавер на песню Элтона Джона «Your Song») молодожены станцевали свой первый танец.

В июне 2016 впервые появились слухи о том, что Голдинг встречается с принцем Гарри — очевидцы сообщали, как молодые люди целовались на поло в Коворт-парке в Беркшире.

Инсайдеры из окружения младшего сына принцессы Дианы рассказывали таблоидам, что после матча по поло, в котором братья принимали участие, Гарри позволил себе расслабиться на вечеринке, где была запрещена фото- и видеосъемка. Источник подтвердил в разговоре с порталом The Sun, что холостой принц много пивал и танцевал. Тот же собеседник признался изданию, что в тот вечер Голдинг и Гарри общались с множеством знаменитостей вроде Тома Харди, но большое количество времени проводили сидя вместе под одним одеялом.

«Люди видели, как они целовались перед тем, как Гарри нужно было идти, потому что он должен был играть в поло на следующий день. Элли ушла на пять минут позже», — спекулировали представители прессы.

Даже если они и были приглашены, Гарри и Меган не смогли бы прийти из-за того, что в субботу они отмечают день памяти принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в Париже 22 года назад.