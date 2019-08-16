«Сложно отпустить»: почему Майли Сайрус не будет разводиться

16 августа Майли Сайрус выпустила новую песню, а ее поклонники и СМИ сошлись во мнении, что в ней 26-летняя звезда объяснила причины своего расставания с мужем. В новой композиции есть строчки: «Двигайся дальше, нам не 17, я не та, кем была раньше. Ты сказал, что все изменилось, и ты прав — теперь я выросла».

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Несмотря на классический для подобных неприятных ситуаций текст, многочисленные источники таблоида People утверждают, что в ближайшее время пара не будет расторгать брак. «У них долгая совместная история, и это во многом причина, по которой ей так сложно отпустить его», — рассказал источник из окружения певицы. Он продолжил: «В конце концов, она хочет быть счастливой и искренне желает Лиаму того же».

Инсайдеры признаются, что в последнее время отношения молодых людей были не самыми здоровыми, поэтому небольшой отдых друг от друга будет хорошей идеей. По словам собеседников таблоида, сейчас супруги устроили перерыв «из-за большого количества разногласий», но «это не значит, что их отношения закончены навсегда».

15 августа звезда сериала Disney прилетела из отпуска на озере Комо, где она была вместе с друзьями и, в том числе, со своей подругой Кейтлин Картер, в Лос-Анджелес. В субботу, 10 августа, певица выпустила совместное со своим 29-летним мужем заявление о том, что они расстаются после восьми месяцев брака. Но инсайдеры рассказали People, что супруги «на самом деле разошлись несколько месяцев назад». Другой источник старался убедить журналистов в том, что Майли не собирается встречаться с Кейтлин только потому, что они целовались на яхте в Италии.

В 2018 году свадьба Майли Сайрус и младшего брата «Тора» Криса Хемсворта Лиама стала причиной восторга всех поклонников романтических фильмов для подростков — они познакомились на съемке одного из них в 2009-м. Церемония бракосочетания проводилась исключительно для ближайших родственников в доме пары в Лос-Анджелесе — невеста была практически не накрашена, в белом платье и с небрежной укладкой. Ее мать надела джинсы, ужин для собравшихся гостей был представлен в формате небольшого шведского стола, а среди развлечений была деревянная доска, с которой пили шоты. Для пары, которая появилась, наверное, во всех мировых таблоидах, эта церемония была настолько спокойной, насколько это возможно.

За несколько недель до свадьбы поп-певица и актер чуть не лишились своего дома, когда Малибу охватили лесные пожары, но они и их животные остались в безопасности. После пережитого потрясения молодые люди казались близкими настолько, насколько это возможно. Поэтому когда на прошедших выходных супруги объявили о своем расставании (всего за несколько часов до публикации снимков Сайрус, целующейся с бывшей девушкой телеведущего Броуди Дженнера в Италии), большинство поклонников были в недоумении.

Однако взгляд исполнительницы хита «Wrecking Ball» на женитьбу всегда вызывал много вопросов у приверженцев традиционных отношений между женой и мужем из-за ее высказываний. Несколько лет назад Сайрус начала открыто говорить о своей пансексуальности (сексуальная ориентация, при которой человек может испытывать влечение к представителям разных полов) и о том, что она идентифицирует себя как гендерфлюидную персону. Когда девушка разорвала первую помолвку со своим будущим мужем еще в 2013 году, перед их примирением она успела повстречаться с Патриком Шварценеггером и Стеллой Максвелл, моделью Victoria's Secret и бывшей девушкой Кристен Стюарт.

В феврале Майли рассказала Vanity Fair, что иногда люди женятся из-за дани старомодным обычаям, но Сайрус подчеркнула, что свой брак с Хемсвортом она считает очень современным. Она призналась: «Если честно, мы меняем представление о том, как себя должен чувствовать квир (человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией — «Газета.Ru»), как я, в гетеросексуальных отношениях».

26-летняя певица добавила, что очень гордится своей ориентацией и «проповедует» то, что «люди влюбляются в людей, не пол, не во внешность или что-то другое». Тогда же Майли объяснила свою позицию: «То, что люблю я, существует на почти духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью. Кому какая разница, если он парень, я девушка, или если бы он был женщиной, кому какое дело?».

Тем не менее, несмотря на ее желание показать на примере своего замужества альтернативный подход, в интервью журналу Elle, которое было опубликовано за несколько недель до объявления о разрыве, Сайрус назвала свой брак «сложным» и сказала, что она не любит слово «жена». В том же разговоре исполнительница пожаловалась, что общественность представляет ее как домоседку «в чертовом фартуке, готовящую ужин», хотя, по ее признанию, на самом деле ее гетеросексуальные отношения не влияют на ее влечение к женщинам. «Люди становятся вегетарианцами ради здоровья, но бекон все равно чертовски вкусный, и я это знаю. Я приняла решение стать партнером. Я чувствую, что это тот человек, который поддерживает меня больше всех. Я явно не вписываюсь в стереотипное понимание жены».