Дело о педофилии: миллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обвиненный в работорговле Нью-Йоркский финансист Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюремной камере. Об этом порталу ABC News сообщили три источника. Мультимиллионер находился в тюремной камере с 9 июля, где он ожидал судебного заседания по обвинению в работорговле за эксплуатацию и сексуальное насилие десятков несовершеннолетних девушек. Ранее СМИ сообщали, что самым молодым жертвам влиятельного мужчины было 14 лет. Эпштейн предположительно покончил с собой ночью, на данный момент специалисты еще не вынесли финальное заключение.

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Источники рассказали ABC, что следователи еще выясняют обстоятельства, при которых погиб Эпштейн — за 66-летним мужчиной следили охранники, чтобы он не причинил себе вред.

Эти меры были приняты после того, как 24 июля Джеффри Эпштейна нашли в практически бессознательном состоянии на полу его камеры с видимыми повреждениями. Однако некоторые источники, близкие к расследованию, в конце июля заявили, что характер травм говорил о том, что Эпштейн хотел не совершить суицид, а только отсрочить дату своего судебного слушания. Отдельные инсайдеры признавались, что пока финансисту оказывали медицинскую помощь, представители власти допрашивали его сокамерника. По версиям некоторых информационных порталов, мультимиллионера посадили в одно помещение с бывшим полицейским, обвиненным в убийстве четырех человек. После инцидента адвокат Эпштейна в разговоре с журналистами подтвердил, что мужчины все еще находятся в одной камере и поддерживают стабильные отношения.

Финансист и миллионер находился в тюрьме на Манхеттене без права на пребывание дома под залог, хотя его адвокаты и пытались добиться разрешения на это, судья остался непреклонен. Его арестовали 6 июля в Нью-Йорке.

Согласно версии следствия и показаниям жертв, он занимался сексуальным насилием несовершеннолетних девочек в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде и его загородном доме в Палм-Бич, Флорида, в период с 2002 по 2005 год. Эпштейн не признавал себя виновным в совершении преступлений, но, в случае, если бы прокурор смог доказать даже часть из предъявленного, миллионер сел бы в тюрьму на как минимум 45 лет.

При обыске в его пентхаусе на Манхеттене полицейские нашли улики в виде фотографий маленьких девочек.

ABC News сообщил, что некоторые женщины на стороне обвинения пришли в шок, когда узнали о смерти Эпштейна, и до сих пор не могут поверить, что секс-торговец и педофил не понес справедливого наказания. Больше десяти лет назад ему были предъявлены схожие обвинения во Флориде, и тогда он смог избежать тюрьмы, но в этом году власти Нью-Йорка начали новое дело против него, в котором оказались замешаны одни из самых влиятельных людей в США.

9 августа, по сообщению The New York Times, были опубликованы «тысячи документов», подтверждающих, что у Эпштейна были высокопоставленные клиенты из числа американских политиков. В то же время одна из его предполагаемых бывших жертв назвала несколько людей, с которыми, по ее словам, ей было приказано заняться сексом. Среди них — два бывших губернатора: демократ Джордж Митчелл, возглавлявший штат Мэн, и Билл Ричардсон от штата Нью-Мексико (также член демократической партии США).

Есть в списке и генеральный директор ритейл-корпорации L. Brands Inc. Лесли Векслер, владеющий брендом нижнего белья Victoria's Secret. Векслер и Эпштейн были близкими друзьями в 90-х и начале нулевых — Эпштейна наняли в качестве личного финансового советника Лесу Векслер, но вскоре его влияние начало расти. По информации бывших сотрудников Victoria's Secret, финансист хотел принимать непосредственное участие в кастингах девушек для каталогов марки, что показалось многим работникам подозрительной инициативой. На днях Векслер, которого обвинили в том, что он поставлял моделей своему приятелю, заявил, что Эпштейн украл у него $46 млн.

На данный момент создавшаяся ситуация для стороны обвинения еще не окончена — найденные документы ныне покойного Джеффри Эпштейна говорят о том, что у него была целая сеть помощников и сутенеров, не говоря уже о клиентах. И в случае, если расследование не будет приостановлено, а данные подтвердятся, США ожидает череда громких судебных процессов.