Москва даже не в сотне: самые дорогие города мира

Британский научно-исследовательский центр Economist Intelligence Unit опубликовал актуальный рейтинг самых дорогих и дешевых для проживания городов мира.

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Впервые за 30-летнюю историю ежегодного опроса первое место заняли сразу три мегаполиса — Гонконг, Сингапур и Париж: если сравнивать с прошлым годом, то столица Франции догнала островное государство в Юго-Восточной Азии. Сразу за этими тремя городами в рейтинге следуют два швейцарских — Цюрих и Женева.

При составлении рейтинга сотрудники научно-исследовательского центра проанализировали данные по 133 городам мира, взяв при этом за основу уровень жизни в Нью-Йорке. К слову, самому крупному городу США в этом рейтинге досталась девятая строчка в списке.

Исследователи сравнили уровень расходов местных жителей на коммунальные платежи, аренду жилья, продукты питания, одежду, бензин, оплату школ, детских садов и прочих товаров и услуг — в общей сложности они составили 160 пунктов.

Один из авторов доклада Роксана Славчева уточнила, что важно принять во внимание соотношение цены и качества товаров и услуг в разных странах. По ее словам, лишь алкоголь, транспорт и табак можно равноценно сравнивать в любых городах мира, чего нельзя сказать об услугах. Например, средняя стоимость женской стрижки Париже стоит в $119,04, в Цюрихе — $73,97, а в японском городе Осака, который также входит в десятку самых дорогостоящих, — $53,46. Однако очевидно, что лучше всего вас подстригут в столице мировой моды.

«В европейских городах, как правило, самые высокие расходы в таких категориях, как хозтовары, уход за собой, отдых и развлечения. Париж отличается высоким качеством во всех этих категориях, поэтому стоит сделать скидку на величину трат, которые вы можете делать по личному усмотрению», — добавила исследователь Славчева.

Даже по такому базовому продукту, как хлеб, судить довольно сложно. Например, в Сеуле в переводе на российскую валюту килограмм хлеба стоит более тысячи рублей, в то время как в самом дорогом городе мира — $3,40, в четыре раза меньше. Цены на пиво в первой десятке самых дорогих городов разнятся меньше: от $1,77 в Гонконге до $3,33 в Нью-Йорке за бутылку.

Также в число самых дорогих городов авторы доклада включили Сеул, Копенгаген и Тель-Авив. Столица Израиля оказалась на 10 месте в списке, в то время как всего пять лет назад занимала только 28 позицию. А Москва, напротив, опустилась на целых 16 позиций по сравнению с прошлым годом и выбыла из сотни дорогих самых городов, заняв 102-е место в списке.

Что касается самых недорогих городов мира, здесь дело обстоит еще сложнее. Самыми дешевыми крупными городами в рейтинге оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан) и Алма-Ата (Казахстан).

Инфляция и постоянные колебания валютных курсов сильно изменили рейтинг за прошедший год. В таких странах, как Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла произошло довольно резкое снижение жизни. Например, венесуэльский Каракас, где инфляция в прошлом году приблизилась к 1 000 000%, вынудив правительство выпустить новую валюту, в этом году был назван самым дешевым городом мира. Однако сами жители Каракаса не понимают, как такое возможно. Согласно данным Bloomberg, средняя цена на чашку кофе в столице Венесуэлы удвоилась всего за одну неделю в декабре прошлого года.

За Алма-Атой в рейтинге самых недорогих мегаполисов разместился индийский город Бангалор. Шестое место разделили между собой Карачи (Пакистан) и Лагос (Нигерия), седьмое — Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия), а столица Индии Нью-Дели заняла восьмую строчку в списке.

Неудивительно, что многие сочли этот рейтинг необъективным, и комментарии к отчету в большинстве своем носят негативный характер. Например, по словам некоторых пользователей, не хватает учета среднего дохода местных жителей, поскольку этот рейтинг явно составлен не для туристов.

«Если вы миллиардер, везде дешево, а если нищий, — везде дорого… так что, по большому счету все это бессмысленное занятие…», — прокомментировал пользователь соцсетей Хьюго Истэй.