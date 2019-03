Остановка сердца: солист One Direction потерял 18-летнюю сестру

Фелисите Томлинсон, сводная сестра бывшего участника знаменитого бойз-бэнда One Direction Луи Томлинсона, умерла в возрасте 18 лет. Инстаграм-инфлюенсер и начинающий дизайнер скончалась от остановки сердца в своей квартире в западном районе Лондона.

Как сообщили прессе представители Скотланд-Ярда, 13 марта полиция вызвала на допрос человека, находившегося с Фелисите Томлинсон в предполагаемый момент смерти. По словам свидетеля, Фелисите упала в обморок, после чего он вызвал ей скорую. Ее доставили в больницу с остановкой сердца, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать. Обстоятельства смерти еще уточняются и истинную причину кончины 18-летней девушки еще только предстоит выяснить, однако предварительно был сделан вывод, что она умерла от сердечного приступа. Известно, что на месте происшествия не было найдено следов наркотических веществ.

Соседи уверяют, что не видели и не слышали ничего подозрительного в тот день: полиция опросила жильцов дома, чтобы выяснить, не слышал ли никто из соседей плач.

Луи Томлинсону сообщили о смерти его сестры в тот же день, и он был вынужден отменить свое выступление в на канале Comic Relief, где должен был исполнять вживую свой новый сингл. Ведущий вечернего шоу Джеймс Корден в связи с этим почтил память Фелисите. «Так много людей тянутся к тебе и твоей семье прямо сейчас», — написал Корден свое завуалированное соболезнование в твиттере.

Как сообщает The Sun, Луи «опустошен и растерян» смертью Фелисите — «милой, заботливой, яркой и красивой» девушки.

Фелисите Томлинсон увлекалась модой и дизайном, у нее была собственная линейка одежды Fizzy, а за ее аккаунтом в инстаграме следили 1,4 млн человек, которым она рассказывала о модной одежде и правильном питании. В мае 2016 года она также поддержала движение, посвященное борьбе с харассментом и сексуальным насилием.

Она была одной из семи братьев и сестер в семье, включая Луи. Их мать Джоанна умерла от лейкемии в декабре 2016 года: в начале этого месяца Луи посвятил этому трагическому событию сингл Two of Us.

Незадолго до смерти Фелисите опубликовала пост в инстаграме с подписью: «Зачем писать мне столько песен о любви, когда все, что мне нужно, — это ты рядом», — написала девушка.

В тот же день, 6 марта, она добавила еще одну запись, которая гласила: «Будьте добры к людям».

К несчастью, проблемы с сердцем могут стать причиной смерти даже молодых юношей и девушек. 6 марта от сердечного приступа скончалась победительница конкурса для подростков «Юная мисс Вселенная» 20-летняя Лотте Ван Дер Зи. Голландская модель ушла из жизни, пробыв некоторое время в состоянии комы, в которую ее искусственно ввели после внезапной остановки сердца.

Девушка умерла в мюнхенской больнице, о чем ее родители сообщили подписчикам в инстаграме модели. Под фотографией дочери они написали: «Наша жемчужина, наше все умерла вечером в среду, 6 марта, в 22:47. То, что нашей дорогой и любимой Лотте больше нет с нами, кажется неправдой. Наши сердца по-настоящему разбиты. Мы бы хотели поблагодарить вас всех за поддержку и душевные сообщения».

Снимок в инстаграме был сделан в один из последних дней жизни Ван Дер Зи на фоне склона горнолыжного курорта в Вестендорфе в Австрии. Родители модели дали интервью с местной газете, в ходе которого выяснилось, что за ночь до сердечного приступа Лотте отдыхала вместе со своими друзьями на вечеринке и вернулась домой «радостной и без каких-либо жалоб на самочувствие».

Однако утром девушка не спустилась к завтраку, и родители обнаружили ее в комнате в очень плохом состоянии. По их словам, позже самочувствие Лотте ухудшилось и «стремительно перетекло во внезапную остановку сердца».

Ее мать прибегла к экстренной помощи и на время сумела запустить сердце девушки, после чего Ван Дер Зи доставили в ближайшую больницу и погрузили искусственную кому. Позже ее перевели в специализированный медицинский центр в Мюнхен, где у модели диагностировали крайнюю степень сердечной недостаточности, в которой орган уже не может работать без аппаратов жизнеобеспечения.