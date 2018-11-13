«Позорный цирк»: Ким Кардашьян втайне лечит мужа

Несмотря на все выходки со стороны ее мужа, Ким Кардашьян-Уэст продолжает оставаться заботливой женой — даже если сам Канье не в курсе. Источники сообщили порталу Radar, что Ким «делает все от нее зависящее, чтобы контролировать Канье, и он не подозревает об этом». Также близкие к паре инсайдеры добавили: «По сути, это ее способ вмешательства без задействования экспертов».

В последнее время сомнительное поведение Канье Уэста спровоцировало немало скандалов в социальных сетях. Источники связывают это с тем, что он перестал принимать свои лекарства.

Поэтому мать троих детей, которой муж недавно «заказал» еще четырех, делает скриншоты переписок Уэста, читает его имейлы, следит за приемом препаратов и говорит с врачами. Люди из окружения Ким замечают, что в последнее время она усиленно занимается его здоровьем и имиджем, и ее усилия начинают приносить свои плоды.

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В конце октября многочисленные фанаты «прежнего Канье» даже выразили надежду, что когда-нибудь он станет, как раньше. Выразили не словом, а делом — надев на Хэллоуин популярные красные бейсболки с надписью «Сделайте Канье 2007 снова». Этот жест одновременно отражает две тенденции — наличие у некогда либерального исполнители кепки Make America Great Again от Дональда Трампа и признание рэпера сумасшедшим.

Вся семья Кардашьян, по словам источников, «разрывается от противоречий» по поводу того, что же делать с Канье. Его теща Крис Дженнер волнуется из-за того, как действия автора 'Famous' повлияли на продажи его бренда, тогда как Хлои, Кайли и Кендалл говорят, что за действия Канье должен нести ответственность кто-то другой. А Кортни, старшая сестра Ким, сочувствует 41-летнему мужчине и предлагает устроить ему интервенцию (как правило, обсуждение неподобающего поведения «виновника» с его близкими).

До недавнего времени единственной, кто отказывался верить в очевидные проблемы с психикой Уэста, оставалась сама Ким. Ее знакомые рассказали:

«Глубоко внутри Ким знает, что этот позорный цирк может продолжаться, но она закапывает голову в песок и отмахивается от чужих советов».

29 сентября Канье Уэст выступил в прямом эфире шоу Saturday Night Live с посланием в поддержку президента Трампа в печально известной красной бейсболке и, помимо прочего, сказал, что «многие белые люди» говорят ему: «Как тебе может нравиться Трамп, он же расист».

В ответ на реплики, которые он ежедневно получает в ответ на свои твиты, исполнитель ответил: «Если бы меня беспокоил расизм, я бы переехал из Америки много лет назад». Выступление он закончил словами о том, что в 2020 году он сам будет баллотироваться в президенты, а после этого телевыпуск резко оборвался.

В 2018 году во время промо-кампании нового альбома Ye рэпер заявил, что два года назад у него диагностировали биполярное расстройство и зависимость от приема лекарств. Однако на встрече с президентом США в Овальном кабинете в октябре Уэст рассказал, что ему поставили неверный диагноз, о чем стало известно после сканирования его мозга.

Расстройство, с которым теперь борется муж Ким Кардашьян — потеря сна, которая может вызвать деменцию через 10-20 лет. Уэст рассказал Трампу, что в связи с деменцией он не сможет вспомнить даже имя собственного сына.

Пока ясно только то, что разводиться пара не собирается, а Ким будет поддерживать Канье столько, сколько потребуется.

Слухи о разводе знаменитостей впервые появились в конце 2016 года — на большой рождественской вечеринке, которую устроила Крис Дженнер, Кардашьян веселилась только в компании своих сестер. К тому же на безымянном пальце звезды отсутствовало массивное бриллиантовое кольцо, подаренное ей мужем взамен драгоценности, которую украли во время ограбления в Париже.

Инсайдеры рассказали, что за несколько дней до праздника между супругами произошла ссора на почве отъезда Канье в Нью-Йорк для очередной дружеской встречи с Трампом. Когда Уэст вернулся, Ким якобы хотела опровергнуть слухи о том, что в семье все не слишком гладко и вывела супруга на небольшую совместную прогулку.

После этого пара отправилась к семейному психологу, но специалист не сумел вникнуть в суть их разногласий — вопреки советам врачей оставаться дома Канье снова улетел куда-то по делам.