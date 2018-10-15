Все из-за него: Ариана Гранде и Пит Дэвидсон расстались

14 октября певица Ариана Гранде и комик Пит Дэвидсон расстались после короткого, но бурного романа. В июне 2018 года они даже обручились.

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Пара познакомилась в 2016 году во время прямого эфира шоу Saturday Night Live, на котором Пит работает постоянно, а Ариана была приглашенной ведущей. В это время оба состояли в отношениях: Дэвидсон — с малоизвестной актрисой Каззи Дэвид, а Гранде, соответственно, с ныне покойным бойфрендом Маком Миллером.

9 мая 2018 года Ариана подтвердила слухи о том, что она рассталась с рэпером. На тот момент портал E News опубликовал версию, согласно которой разрыв стал неизбежным из-за плотного рабочего графика обоих исполнителей, но при этом они согласились остаться близкими друзьями.

Однако если с расписанием еще можно было что-то придумать, то бороться с наркотической зависимостью Мака Миллера было гораздо сложнее. 23 мая певица решила ответить на один из гневных комментариев поклонника творчества рэпера, который, как и многие, винил Ариану в том, что после их разрыва молодой человек сорвался.

В посте в твиттере она написала о том, что заставлять женщину оставаться в токсичных отношениях, потому что партнер посвятил им альбом, абсурдно.

Там же она подчеркнула, что не является экс-бойфренду мамой или няней, и нельзя обвинять и пристыжать женщину за то, что мужчина не может взять себя в руки.

Всего за пару дней до этого инцидента Дэвидсон и Каззи расстались, и он уже выражал свою поддержку Ариане на музыкальной премии Billboard Music Awards. Очевидцы утверждали, что за кулисами Пит обнимал ее, молодые люди казались влюбленными.

В конце мая отношения подтверждать было уже ни к чему — все и так были в курсе благодаря романтичным комментариям, которые влюбленные оставляли друг у друга в инстаграме. Гранде выкладывала в свои социальные сети сториз, на которых видно, что она пришла поддержать Пита на его стендапе в комедийном клубе в Лос-Анджелесе. Пара сделала заявление с помощью совместной фотографии в стилистике «Гарри Поттера» в инстаграме, подписав ее: «Тайная комната открыта».

Несмотря на то, что с начала их романа прошел тогда всего месяц, Дэвидсон наколол за ухом татуировку, напоминающую ему об Ариане — маска с заячьими ушами, в которой певица протанцевала свой тур 'Dangerous Woman', и ее инициалы.

Задолго до того, как молодые люди решили рассказать о том, что комик сделал предложение руки и сердца, об этом узнали в социальных сетях. В начале июня Ариану сфотографировали с помолвочным кольцом стоимостью $93 тысяч, да и сама суперзвезда явно не собиралась долго держать своих фанатов в неведении.

Когда в твиттере ее спросили, знает ли Пит о том, что вместе с милой 25-летней девушкой он женится и на всей ее «армии» (фанатов), в ответ она посмеялась и сказала, что его предупредили.

Тогда источники рассказали журналу People, что пара звезд — «просто люди, которые быстро нашли свою любовь и делают друг друга счастливее каждый день». В середине июня Гранде поделилась с фанатами необычной новостью — в ее новый альбом Sweetener в последний момент было решено внести изменения и добавить последнюю песню с названием «Пит Дэвидсон».

20 июня 2018 года Пит Дэвидсон официально заявил об их помолвке в эфире The Tonight Show с Джимми Феллоном. Перед началом интервью Фэллон пошутил, что Питу было совершенно необязательно делать Гранде предложение, чтобы появиться на шоу. На это Дэвидсон ответил: «Тем не менее, я это сделал… я чувствую себя так, как будто выиграл соревнование». Свои отношения с певицей он описал телеведущему как «потрясающие».

В июле актеру Saturday Night Live пришлось несладко после атак многотысячной толпы, которая разделилась на две группы — тех, кто хотел его убить за то, что он заполучил такую сексуальную девушку, и тех, кто говорил, что Дэвидсон ни на что не годен, пользуется своей невероятно популярной девушкой и несмешно шутит.

Травля обычно жизнерадостного, но явно чувствительного 24-летнего парня привела к тому, что он удалил свои аккаунты в социальных сетях. В знак поддержки Гранде тоже ненадолго отошла от твиттера и инстаграма. Одна шутка Дэвидсона про противозачаточные таблетки его невесты привела фанатов Арианы в ужас: «Прошлой ночью я заменил ее противозачаточные на Тик-Таки... Я верю в нас и все дела, но я просто хочу убедиться в том, что она никуда не уйдет».

В середине августа Дэвидсон дал интервью для сентябрьского выпуска GQ, в котором рассказал о дне их знакомства. «Когда я встретил ее, я сказал: «Эй, я женюсь на тебе завтра». Она сказала, что я блефую. Я прислал ей фотографии (помолвочных колец — «Газета.Ru»). Я спросил, нравится ли ей одно из них, она ответила, что это ее любимые. Я сказал «Круто». По его словам, именно так на безымянном пальце Арианы появилось кольцо с бриллиантом грушевидной формы весом 3 карата.

Поклонники пары уже заметили, что отмену помолвки и разрыв пары можно было ожидать. В эфире SNL на прошлой неделе за ухом комика вместо маски зайца появилось сердце, которым он перекрыл знак своей привязанности к певице. А в конце сентября твиттер Арианы Гранде привлек всеобщее внимание негативными посланиями своей владелицы:

«Просто разбудите меня, когда я должна петь или типа того», «я так невероятно устала, пожалуйста». Цепочку твитов она заключила словами «Можно мне, пожалуйста, один нормальный день. Только один. Пожалуйста».

15 октября источники, близкие к паре, рассказали порталу TMZ о том, что причиной разрыва стала смерть Мака Миллера от передозировки наркотическими веществами 7 сентября. Ариана ни в чем себя не винила, но осознала, что стремление поскорее выйти замуж после окончания отношений с наркоманом было неправильным, пишу СМИ. Гранде было «невероятно трудно продолжать жить дальше, как будто ничего не произошло», поэтому она решила прекратить отношения с Питом Дэвидсоном. Бывшие жених и невеста расстались по обоюдному согласию и еще не прокомментировали свой разрыв.

Главным вопросом для пользователей социальных сетей теперь остается, с кем останется маленькая свинка по имени Пиги Смоллз, которую Дэвидсон подарил Гранде.