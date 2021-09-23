Экс-супруга Прохора Шаляпина призналась ему в любви на собственной помолвке

Бывшая жена скандально известного певца Прохора Шаляпина спустя шесть лет после их развода выходит замуж. Как пишет «Комсомольская правда», Лариса Копенкина с женихом Василием Райским подали заявление в ЗАГС.

Вечером пара праздновала с друзьями событие в караоке-клубе, где невеста и призналась журналистам, что до сих пор любит Шаляпина.

59-летняя Копенкина (по другим данным ей 66 лет, она не афиширует свой возраст) появилась в караоке в маскарадной маске и сверкающем платье в пол. Жених ей подарил помолвочное кольцо-«каратник».

Журналисты задали несколько вопросов Копенкиной. Знает ли она, кто слил интимные фото Прохора слили в Сеть.

«Ну точно не я! Я его голые фото храню только у себя», — заявила невеста. По ее словам, у них обоих есть архив «голых» фото друг друга. Бизнесвумен уверена, что свадьба с новым мужем не является поводом удалять интимные снимки из прошлых браков.

На вопрос, за что же женщины так любят Шаляпина, Копенкина ответила, что «Прохор — это святое».

«За что я его люблю, я вам не скажу. <...>Он ведь для меня родной человек. Это моя кара небесная, любимая кара», — заявила будущая жена Райского.

Свадьба запланирована на 23 октября.