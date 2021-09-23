Стала известна судьба конфискованных драгоценных перчаток Майкла Джексона

Деньги от конфискованных драгоценных перчаток Майкла Джексона пойдут на вакцинирование жителей Экваториальной Гвинеи. Почти $27млн, изъятые у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгема Обианг Манге, будут потрачены на вакцины против Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Среди конфискованных активов Обианга Манге — роскошные автомобили и пара инкрустированных драгоценными камнями перчаток стоимостью $275 тыс., ранее принадлежавшие королю поп-музыки Майклу Джексону.

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Вице-президент страны обвиняется в приобретении активов с помощью незаконно полученных доходов. Своей вины он не признает.

Организация Объединенных Наций (ООН) получит $19,25 млн на закупку и распространение вакцин в этой центральноафриканской стране, а $6,35 млн будут переданы американской благотворительной организации на закупку и распространение лекарств и предметов медицинского назначения по всей Экваториальной Гвинее.

Согласно мировому соглашению между Обиангом и правительством США, лидер Экваториальной Гвинеи был обязан продать особняк в Малибу в штате Калифорния, который он купил за $30 млн, автомобиль Ferrari и вещи Майкла Джексона, а также внести $1 млн.

По данным Всемирного банка, более 76% из 1,4 млн жителей в этой центральноафриканской стране живут в бедности.

В марте текущего года ко всем бедам населения на военной базе в Экваториальной Гвинее прогремели мощные взрывы. Погибли десятки человек, сотни были ранены.