Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве в четверг ожидается до +12°С 07:52
Почетный президент РФС: впечатление, что «Спартак» на поле первый раз... 07:48
Семьи погибших в авиакатастрофе под Иркутском получили помощь в размере 4... 07:44
Корабль «Шэньчжоу-12» начал возвращение на Землю 07:42
В США назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие 10 лет 07:34
Эксперт рассказал, почему не стоит спать рядом со смартфоном 07:30
Представитель РФС: не заметил, чтобы Черчесов расстроился из-за поражения... 07:24
Экс-игрок «Спартака» — о поражении красно-белых: это российский... 07:11
Приморец получил пять лет колонии за кражу денег и попугаев 07:09
Китай не пустил немецкий фрегат в порт Шанхая 06:59

Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
cameramuseum.ch

Швейцарец Дани Арнольд (Dani Arnold) 15 августа 2021 года в одиночку поднялся по северной стене культовой вершины Пти Дрю (3733м) в массиве Монблан, пройдя исторический маршрут Allain-Leininger (900м, TD+) всего за 1 час и 43 минуты и 35 секунд. Об этом 15 сентября написал портал Risk. ru.

Это самое быстрое время восхождения на эту знаменитую вершину массива Монблан. 37-летний швейцарский горный гид пошел по маршруту Allain-Leininger, первому маршруту на горе, открытому в 1935 году французcкими альпинистами Пьером Алленом и Раймоном Лейнингером (Pierre Allain, Raymond Leininger).

Тем самым Арнольд завершил серию скоростных соло восхождений на каждую из шести самых известных северных вершин в Альпах, причем на момент каждого восхождения оно было самым быстрым восхождением в истории. Проект, начавшийся в 2011 году с Эйгера, за которым последовали Маттерхорн в 2015 году, Пиц Бадиле в 2016 году, Гранд Жорасс в 2018 году и Чима Гранде ди Лаваредо в 2019 году. В настоящее время почти все рекорды скорости сохранены за Арнольдом, за исключением Эйгера, который в 2015 был пройден еще более быстрым другим известным альпинистом из Швейцарии Ули Штеком за 2 часа 21 минуту.
Маршрут был выбран, так как на нем не наблюдалось камнепадов и, посчитав проект осуществимым в идеальных условиях, отправился в Шамони в июне 2021 года и поднялся по маршруту вместе с Роджером Шели (Roger Schäli), на этот раз за 10 часов.

Обычно в августе более высокие температуры и как следствие множество камнепадов, но в этом году условия были исключительными. Арнольд воспользовался этой возможностью и 14 августа отправился на массив Монблан вместе со Штефаном Брюггером (Stefan Brugger), чтобы пройти маршрут соло, «только если все будет казаться на 100% идеальным». На бивуаке у основания маршрута он принял решение выйти рано утром следующего дня; над ним пролетел вертолет, чтобы задокументировать его восхождение, и в 8:46 Арнольд вышел в путь.

Арнольд рассказал о восхождении: «Первая часть стены — довольно легкие скалы, технически не сложные, но многое зависит от условий. Затем стена стала круче, и я почувствовал, что мне становится все лучше и лучше. Одним из самых неприятных мест был мокрый камин. Сначала я думал, что смогу пролезть его с рюкзаком, но это было безнадежно. Поэтому мне пришлось снять рюкзак, пристраховать его к обвязке и толкать его перед собой во время подъема. Далее пришлось держаться за угол, который тоже не особенно приятен, кроме того почти всегда мокрый и обледенелый.

К счастью, я нашел другую линию во время подъема с Роджером. Этот вариант гораздо более открытый и технически более сложный, но, по крайней мере, не мокрый и без льда! После большого снежного поля в середине стены, она снова стала немного круче. Я нашел свой ритм и не смотрел на часы. Мне было все равно на время, но я очень хорошо осознавал, что хочу выложиться по полной. После бесчисленных восхождений и тренировок я готовился именно к этому моменту! Для меня не было важно быть самым быстрым. Но я действительно хотел выложиться на сто процентов. Я хотел доказать себе, что я могу это сделать!».

В прошлом года российскую туристку спасли после того, как она упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах. По данным спасателей, девушка в одиночку в шортах и без снаряжения отправилась на прогулку и провалилась в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там она провела два дня, пока ее крики не услышала группа альпинистов, проходивших мимо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращает
«Легия» забила дурацкий мяч»: в «Спартаке» объяснили провал в Лиге Европы
Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»
Водителей предупредили о новых штрафах за шторки и каркасные сетки
СМИ: хакеры атакуют российские компании через Microsoft Office
Синоптики предупредили россиян о резком похолодании
SpaceX запустил на орбиту первый гражданский экипаж
Новости и материалы
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Почетный президент РФС: впечатление, что «Спартак» на поле первый раз увидел мяч
Семьи погибших в авиакатастрофе под Иркутском получили помощь в размере 4 млн рублей
Корабль «Шэньчжоу-12» начал возвращение на Землю
В США назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие 10 лет
Эксперт рассказал, почему не стоит спать рядом со смартфоном
Представитель РФС: не заметил, чтобы Черчесов расстроился из-за поражения «Спартака»
Экс-игрок «Спартака» — о поражении красно-белых: это российский футбол, жалко болельщиков
Приморец получил пять лет колонии за кражу денег и попугаев
Китай не пустил немецкий фрегат в порт Шанхая
Премьер Австралии подтвердил разрыв рекордного оборонного контракта с Францией
В Новосибирске пропала 9-летняя школьница
Селюк: мы уже не можем выиграть ни у рукавов, ни у штанов, ни у «Легии»
В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ
Стало известно, скольким россиянам повысили зарплату в этом году
В ООН отреагировали на требование пускать на заседания генассамблеи только привитых
Концерты Бузовой начали отменять
В Екатеринбурге водители троллейбусов «бегают по салону»
Все новости
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
Ученик Скорсезе, биограф Путина, буддист: 75 лет Оливеру Стоуну
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях