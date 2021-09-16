Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа

Швейцарец Дани Арнольд (Dani Arnold) 15 августа 2021 года в одиночку поднялся по северной стене культовой вершины Пти Дрю (3733м) в массиве Монблан, пройдя исторический маршрут Allain-Leininger (900м, TD+) всего за 1 час и 43 минуты и 35 секунд. Об этом 15 сентября написал портал Risk. ru.

Это самое быстрое время восхождения на эту знаменитую вершину массива Монблан. 37-летний швейцарский горный гид пошел по маршруту Allain-Leininger, первому маршруту на горе, открытому в 1935 году французcкими альпинистами Пьером Алленом и Раймоном Лейнингером (Pierre Allain, Raymond Leininger).

Тем самым Арнольд завершил серию скоростных соло восхождений на каждую из шести самых известных северных вершин в Альпах, причем на момент каждого восхождения оно было самым быстрым восхождением в истории. Проект, начавшийся в 2011 году с Эйгера, за которым последовали Маттерхорн в 2015 году, Пиц Бадиле в 2016 году, Гранд Жорасс в 2018 году и Чима Гранде ди Лаваредо в 2019 году. В настоящее время почти все рекорды скорости сохранены за Арнольдом, за исключением Эйгера, который в 2015 был пройден еще более быстрым другим известным альпинистом из Швейцарии Ули Штеком за 2 часа 21 минуту.

Маршрут был выбран, так как на нем не наблюдалось камнепадов и, посчитав проект осуществимым в идеальных условиях, отправился в Шамони в июне 2021 года и поднялся по маршруту вместе с Роджером Шели (Roger Schäli), на этот раз за 10 часов.

Обычно в августе более высокие температуры и как следствие множество камнепадов, но в этом году условия были исключительными. Арнольд воспользовался этой возможностью и 14 августа отправился на массив Монблан вместе со Штефаном Брюггером (Stefan Brugger), чтобы пройти маршрут соло, «только если все будет казаться на 100% идеальным». На бивуаке у основания маршрута он принял решение выйти рано утром следующего дня; над ним пролетел вертолет, чтобы задокументировать его восхождение, и в 8:46 Арнольд вышел в путь.

Арнольд рассказал о восхождении: «Первая часть стены — довольно легкие скалы, технически не сложные, но многое зависит от условий. Затем стена стала круче, и я почувствовал, что мне становится все лучше и лучше. Одним из самых неприятных мест был мокрый камин. Сначала я думал, что смогу пролезть его с рюкзаком, но это было безнадежно. Поэтому мне пришлось снять рюкзак, пристраховать его к обвязке и толкать его перед собой во время подъема. Далее пришлось держаться за угол, который тоже не особенно приятен, кроме того почти всегда мокрый и обледенелый.

К счастью, я нашел другую линию во время подъема с Роджером. Этот вариант гораздо более открытый и технически более сложный, но, по крайней мере, не мокрый и без льда! После большого снежного поля в середине стены, она снова стала немного круче. Я нашел свой ритм и не смотрел на часы. Мне было все равно на время, но я очень хорошо осознавал, что хочу выложиться по полной. После бесчисленных восхождений и тренировок я готовился именно к этому моменту! Для меня не было важно быть самым быстрым. Но я действительно хотел выложиться на сто процентов. Я хотел доказать себе, что я могу это сделать!».

В прошлом года российскую туристку спасли после того, как она упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах. По данным спасателей, девушка в одиночку в шортах и без снаряжения отправилась на прогулку и провалилась в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там она провела два дня, пока ее крики не услышала группа альпинистов, проходивших мимо.