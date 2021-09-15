Журналисты выяснили, почему Ким Кардашьян начала одеваться как ниндзя

Светская львица Ким Кардашьян прибыла на престижное мероприятие Met Gala 2021 в черном костюме от макушки головы до ног, был виден только хвост из волос. Журналисты The Guardian попытались разобраться, это дань новому альбому Канье Уэста или следование новой моды.

Наряд светской львицы можно отнести к модной фетиш-одежде.

В материале издания на вопрос «Почему Кардашьян переоделся каким-то ниндзя?» дается ответ, что фетиш-одежда стала чем-то вроде основного продукта на подиумах и на уличных показах.

Однако костюм Кардашьян был разработан Демной Гвасалией, креативным директором Balenciaga. Он тоже был мероприятии. По информации Vogue, спутником Кардашьян в затемненной толстовке с капюшоном был Гвасалия. Многие поклонники сочли сначала, что светскую львицу сопровождал экс-супруг Канье Уэст.

У рэпера недавно вышел новый альбом Donda. На обложке он изображен в черной балаклаве. Поклонники Ким Кардашьян решили, что ее новые наряды дань этому альбому. До мероприятия она уже появлялась в кожаной балаклаве на публике.

В материале отмечается, что смысл Met Gala продвигать Институт костюма в Метрополитен-музее, где он проводится. Это возможность для дизайнеров, моделей, музыкантов, актеров и всех желающих продемонстрировать высокую моду.