В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями

Историческое здание в котором, как считается, живут девять привидений, выставлено на продажу в штате Нью-Йорк за $444 444. Об этом сообщает издание Times Union.

Дом, выстроенный в 1890 году, находится в деревне Лансингбург, относящейся к городу Трое. Здание получило название «Особняк Энслин» и демонстрировалось по телевидению в передачах каналов Discovery ID и TLC.

Как рассказала изданию нынешняя владелица дома по имени Мишель Белл, здание приобрел ее прадед 1919 году.

«Здесь много духов. Оно наполнено призраками», — заявила 55-летняя женщина.

Она добавила, что пять привидений — это члены ее семьи, еще одно — дух постояльца, найденного однажды мертвым в подвале. Еще трое — неизвестные мужчины.

Женщина сообщила, что цена дома назначена неслучайно: 444 — это знак, которые подали ее ангелы-хранители.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о массовой драке у «дома с привидениями» в Северной Каролине, произошедшей в преддверии Хэллоуина.