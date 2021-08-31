Зеленский остановился в пятизвездочном отеле в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский остановился в Вашингтоне в пятизвездочном отеле Hay-Adams.

«Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», — сообщает ТСН.

Номер на двоих на одну ночь в отеле стоит от $379 до $1 939, следует из данных на его сайте.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, которые пройдут 1 сентября.

В числе возможных тем переговоров президент Украины называл «Северный поток — 2», урегулирование в Донбассе, военную помощь США и экономические вопросы, в том числе американские инвестиции.

Представитель американского Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден и Зеленский обсудят такие темы, как текущая ситуация в Крыму и на Донбассе, сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также реформы, в том числе по борьбе с коррупцией.