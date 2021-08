Дом Мэри-Кейт Олсен после ее развода выставлен на продажу за $11,5 млн

Таунхаус в Нью-Йорке, которого лишилась актриса Мэри-Кейт Олсен при разводе со сводным братом экс-президента Франции, Оливье Саркози, выставлен на продажу за $11,5 млн. Об этом сообщает портал New York Post со ссылкой на сайт Realtor.com.

Запрашиваемая цена за недостроенный дом в престижном районе города Turtle Hill — на $2 млн меньше, чем при покупке. В 2014 году супруги приобрели особняк площадью более 800 квадратных метров в стиле Регентства за $13,5 млн. Тогда же они начали ремонт, однако закончить его так и не успели. Во время строительства они жили в арендованном таунхаусе поблизости, сообщала The Post.

После продажи Мэри-Кейт Олсен, вероятно, ничего не достанется, потому что юридически владельцем дома числится Саркози, а брак был зарегистрирован только в 2015 году.

Пятиэтажный особняк на Манхэттене, построенный в 1921 году, имеет внутреннюю отделку и задний двор.

Ранее «Газета.Ru» рассказала скандальные подробности развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози.

Mary Kate Olsen's former house with ex listed for $11.5 million https://t.co/c99OGdLcaR pic.twitter.com/NfeBpBGWp6