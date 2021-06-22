Модель Хейли Бибер появилась на встрече с Макроном в платье с голым животом

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли пришла на встречу с президентом Франции в платье с обнаженным животом. Мнения пользователей сети насчет допустимости таких нарядов на официальных встречах разделились.

Бибер разместил фотографию со встречи в своем Instagram-аккаунте. На снимке видно, что платье оголяет не только живот, но и спину модели. Сам музыкант выбрал черный брючный костюм в тонкую полоску, светлую рубашку и обувь Nike.

Некоторые пользователи раскритиковали пару за выбор нарядов, говоря, что Хейли Бибер оделась неподобающе, как на клубную вечеринку. В то время же другие считают, что оба были одеты очень стильно.

В июне с французским президентом Эммануэлем Макроном произошел скандальный инцидент. В ходе визита в винодельческий поселок Тен-л'Эрмитаж он получил пощечину от жителя города Сен-Валье Дамьена Тареля, который впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюрьмы и двум годам условного срока.