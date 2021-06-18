Стало известно о новом благотворительном проекте Кейт Мидлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон открыла свой собственный Центр для детей младшего возраста, сообщает британское издание Express.

«Видение герцогини — это более счастливый, здоровый и заботливый мир. Миссия центра — способствовать осознанию и принятию мер в связи с необычайным воздействием первых лет жизни, изменяя то, что мы думаем и делаем в раннем детстве, чтобы преобразовать общество для будущих поколений», — цитирует издание помощника Кенсингтонского дворца.

Во дворце отмечают, что Кейт заметила, что чем больше мы узнаем о науке о раннем детстве — будь то развитие мозга, социальные науки, или психическое здоровье взрослых — тем больше понимаем, что это «социальный эквивалент изменения климата».

Сообщается, что Центр раннего детства сосредоточит свое внимание на трех ключевых областях: исследования, разработка новых решений с государственным и частным сектором и кампании по повышению осведомленности.

Центр будет опираться на «некоторые действительно ощутимые практические действия». Подробностей не приводится.

Супруга принца Уильяма несколько лет занимается проблемами детства и раннего развития. В прошлом году при ее участии был запущен общенациональный опросник, где все желающие могли высказаться по вопросам воспитания детей.

Ранее герцогиня в шутку предложила купить своему мужу костюм Человека-паука.