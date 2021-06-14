Отец Меган Маркл обвинил Опру Уинфри в использовании «слабовольного» принца Гарри

Отец Меган Маркл Томас утверждает, что телеведущая Опра Уинфри использует «слабовольного» принца Гарри ради своего продвижения. Такое заявление он сделал в эфире телешоу «60 Minutes Australia», фрагмент которого был опубликован в Twitter.

По его мнению, Уинфри манипулирует Гарри и его дочерью.

«Она использует их, чтобы построить свою карьеру», — сказал Томас Маркл.

Он также заявил, что принц Гарри является слабохарактерным человеком, которого заставили сказать то, о чем не следует говорить на телевидении.

Кроме того, отец герцогини Сассекской рассказал, что узнал о рождении своей внучки Лилибет из публичного заявления Меган и из-за этого очень расстроился.

«Я вижу, как они оба полностью забывают про свои семьи, и теперь они одни в огромном доме, в котором, вероятно, могут разместиться еще 20 человек», — заключил Томас Маркл.

В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона», продюсером которого стал принц Гарри. В нем он признался в психических проблемах, а также употреблении алкоголя и наркотиков после трагической смерти матери, принцессы Дианы.