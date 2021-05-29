Премьер Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей подруге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс на тайной церемонии. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, 56-летний Джонсон обвенчался с 33-летней Кэрри Саймондс в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи. Это произошло всего через шесть дней после того, как пара, которая обручилась в декабре 2019 года, разослала гостям приглашения, в которых говорилось, что церемония состоится 30 июля 2022 года.

При этом ранее один из гостей сообщил британскому таблоиду, что приглашения фальшивые, и пара поженится в ближайшее время.

Список гостей из 30 человек все еще держится втайне. Отмечается, что о грядущей церемонии не знали даже сотрудники резиденции премьер-министра на Бейкер-стрит.

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