Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о поле своего будущего ребенка

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о женском поле своего будущего ребенка. Об этом сообщает CBS.

«Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки», — сказал принц Гарри.

Меган Маркл подтвердила слова принца.

«Дело сделано. Теперь их двое», — сказала она.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сейчас ждут второго ребенка, больше не вернутся к исполнению обязанностей членов британской королевской семьи.