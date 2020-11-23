Меланья Трамп встретила рождественскую елку для Белого дома
Карина Казанцева
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Первая леди США Меланья Трамп поучаствовала в церемонии доставки рождественской елки в Белый дом, пишет Daily Express.
Повозка с двумя лошадьми подвезла дерево к резиденции президента США. Первая леди под звуки духового оркестра обошла повозку, побеседовала с кучерами и стала позировать для фото.
После завершения церемонии Меланья Трамп вернулась в Белый дом.
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